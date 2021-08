Martín Tamassi, coordinador del Plan de Vacunación Contra el Covid en Arrecifes, habló en RADIO UNO (107.1) sobre el éxito de la campaña de vacunación en nuestra ciudad. También se refirió a las próximas PASO del 12 de septiembre, que lo tienen como candidato a concejal por el Frente de Todos.

“Considero que a las dudas y también el temor que intentaron generar en el inicio del plan de vacunación más grande de la historia, las vencimos con mucho trabajo, seriedad y responsabilidad de un gran equipo compuesto por vacunadores y vacunadoras y asistentes en distintas tareas que hicieron que nada falle. Hoy en Arrecifes hicimos más de 30 mil aplicaciones a más de 20 mil personas, 10 mil de ellas con las dos dosis ya colocadas”, reflexionó.

Y agregó: “Recuerdo cuando el Ministerio de Salud bonaerense decidió que la vacunación contra el Covid se realice por fuera del sistema de salud tradicional no sólo de Arrecifes sino de todas las ciudades, la Municipalidad publicó un comunicado con una foto de Gonzalo (Peralta) y mía compartiendo un mate en plena pandemia y aislamiento, diciendo que nosotros éramos los encargados de vacunar. Y un medio afín a ellos tituló “Nos vacuna La Cámpora”, con evidente mala intención e intentando crear desconfianza y también rechazo en la sociedad. Y claro, si no se explicaba como realmente era el operativo, qué teníamos que ver Gonzalo y yo con la salud y menos con un tema tan delicado e importante como la vacunación contra el Covid. Ahora no dicen más que vacuna La Cámpora porque salió todo bien y no les conviene”.

“Como muy bien explicó luego el ministro Daniel Gollán, no cabía otra alternativa que hacer lo que se hizo. El sistema de salud de Arrecifes no estaba preparado para tamaña campaña de vacunación. No fue “quitarle las vacunas al Municipio” sino todo lo contrario, fue colaborar con la Municipalidad. En ese momento el Hospital y sus profesionales estaban saturados atendiendo contagios y no podían a la vez vacunar a tanta gente. En un día llegamos a colocar 713 personas, ¿se imaginan haberlo hecho en el Hospital? Imposible. Nosotros estábamos seguros de lo que hacíamos y con una enorme responsabilidad sobre nuestras espaldas, por eso no respondimos y nos concentramos en trabajar para no fallar, para no defraudar. Luego el mérito fue de todos los vacunadores y vacunadoras, que actuaron a destajo y alejados de todo interés político”, añadió Tamassi.

“También dejamos las chicanas de lado y nos reunimos con el secretario de Salud, Dr. Mondino; con el intendente Olaeta para pedirle el microestadio. Así logramos coordinar distintos aspectos y el trabajo de los vacunadores, que recibieron la correspondiente capacitación y también se les generó la oportunidad de una nueva fuente de trabajo que les ofreció la Provincia y que cumplieron brillantemente, sin descanso. Nos quedamos con lo bueno, y con la emoción de los vecinos y vecinas al recibir las vacunas. En el inicio veíamos cómo los nietos iban a acompañar a los abuelos a vacunarse y hoy vemos como los abuelos van a acompañar a sus nietos. Hemos vacunado a tres generaciones de arrecifeños”.

LAS ELECCIONES

“El puesto que ocupo en la lista de candidatos a concejales (sexto) es anecdótico. Podría haber ido primero o último suplente, que es lo mismo. Yo apoyo incondicionalmente un proyecto de país, de provincia y de ciudad que está mucho más allá de los nombres y lugares de los candidatos. En los menos de dos años que llevan gobernando Fernández y Kicillof, por ejemplo, y en medio de una pandemia, queda muy claro que la prioridad son los vecinos, su salud y su trabajo, sin dejar a nadie en el camino en esta tragedia que aún sigue castigando al mundo entero”, consideró el ex concejal entre 2015 y 2019.

“Incluso, si uno escucha hablar al intendente Olaeta, todos los arrecifeños deberíamos votar a la lista de Kicillof, del Frente de Todos. Lo vive elogiando, a él y a sus ministros y secretarios. Y tiene razón. Todo lo que pidió Olaeta a la Provincia siempre lo tuvo, especialmente en esta emergencia de salud. Si algo demostró Axel en este tiempo de gestión es que no hace distinciones de color político en los municipios bonaerenses; atiende a todos por igual porque se debe a los vecinos, no a intendentes peronistas, radicales, macristas o del partido que sean”, analizó Tamassi.

“El Concejo Deliberante necesita un mayor equilibrio de fuerzas para que los proyectos y temas se debatan y de allí salga lo mejor. No es buenos que siempre sean únicamente los concejales del Frente de Todos los que argumenten y los oficialistas descarten todo callados la boca y sólo levantando la mano porque se imponen con su mayoría de votos. Eso le pido a las vecinas y vecinos que piensen a la hora de votar”, dijo como mensaje final.

