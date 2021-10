Tana Di Palma, candidata a concejal en primer término por el Frente de Todos, visitó este martes los estudios de RADIO UNO (107.1) y realizó una profunda autocrítica sobre el resultado obtenido por su fuerza política en las PASO de septiembre.

“Los resultados que obtuvimos en las elecciones primarias no fueron buenos, tanto a nivel local como nacional y provincial. Eso no se puede desconocer ni negar. Pero para superarse, para mejorar, primero hay que reconocer los problemas y ver qué hicimos mal. Por algo la gente no nos apoyó como esperábamos”, consideró.

La actual concejal que va por la renovación de su banca analizó en ese sentido: “Creo que no supimos comunicar todo lo que se hizo en esta pandemia. La asistencia que llegó a Arrecifes, tanto económica como en insumos, fue muy importante, principalmente desde el gobierno de Axel Kicillof. Quizás fuimos muy ingenuos y creímos que la Municipalidad iba a contarle la realidad a los vecinos, pero a la mayoría de esa ayuda se la adjudicaron como logros propios”.

“También sé que a la gente no le importa de dónde provienen los fondos sino que las acciones en su beneficio se realicen y que las obras se hagan. Y que es nuestra obligación trabajar en ello y gestionar todo lo que gestionamos, porque para eso estamos. Pero creo que nunca nadie ayudó tanto a Arrecifes como este Gobierno bonaerense y quizás nos duela un poco que la gente no lo haya podido ver. No es culpa de los vecinos, que no tienen por qué saberlo; es responsabilidad nuestra no salir a aclararlo”, añadió Tana.

“Lo más visible de todo lo que se hizo fue el impresionante e impecable operativo de vacunación, porque desde Provincia decidieron separarlo del área de salud municipal para darle una mayor funcionalidad y efectividad, cosa que se logró con creces. Si no, la Municipalidad también se lo habría adjudicado; como la cantidad de testeos que se hicieron y se siguen haciendo, todos enviados por el Ministerio de Salud bonaerense. Y así podría seguir hablando de los millones y millones de pesos recibidos, de las camas, aparatología e insumos para el Hospital; de los fondos para asfalto, cordón cuneta, pozos de agua; de la implementación de la tarjeta SUBE; de las tarjetas Alimentar, de los IFE, de las asistencias económicas a empresas para que puedan pagar los sueldos, de los bonos para jubilados, de las nuevas jubilaciones, y podría seguir mucho más. Este Gobierno, tanto nacional como provincial, asistió como nunca en la historia a Arrecifes y sin fijarse en el color político que gobierna la ciudad”, detalló.

Tana Di Palma aseguró que “ésta es la última elección en la que me presento. Luego seguiré ayudando desde afuera como lo hice en los 15 años que estoy en política, colaborando en todo lo que esté a mi alcance con los vecinos de Arrecifes”.

“Lo que sé es que en esta elección, verdaderamente, la composición del Concejo Deliberante necesita cambiar. Ya llevamos seis años con una mayoría absoluta del oficialismo local que no escucha ninguna otra voz ni tiene en cuenta nuestros proyectos. Incluso algunos que se han aprobado, en la Municipalidad se encajonan y nunca se ponen en práctica. Los vecinos necesitan ser escuchados y tenidos en cuenta a través nuestro. Ninguna democracia funciona correctamente con imposiciones mayoritarias”, finalizó.

