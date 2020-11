TENORIO: “EL ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS CLANDESTINAS ES UN DELINCUENTE”

José María Tenorio asumió hoy la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Arrecifes hasta el 30 de noviembre, ante la licencia solicitada por Sergio Aldazabal, reemplazándolo también en la Secretaría de Seguridad que tenía a cargo.

En Radio Uno (107.1), el Dr. Tenorio se refirió esta mañana a su “preocupación por la proliferación de fiestas clandestinas en Arrecifes, sobre las que ya comenzamos a trabajar fuertemente”, aseguró.

“En la noche de este jueves desarticulamos la que se estaba realizando en la zona de la cancha de vóley del Balneario Municipal, donde habría unos 150 jóvenes que entendieron la situación y se desconcentraron sin problemas”, relató el funcionario.

Y se explayó sobre el tema: “El tema de las fiestas va más allá de la pandemia, porque violan todas las normas de seguridad y prevención que se les exige a los lugares habilitados y a quienes trabajan legalmente en ese rubro. De hecho, son clandestinas, están prohibidas por ley.

Hay menores consumiendo alcohol, no hay personal de seguridad, para volver de esos lugares manejan por las rutas o caminos de tierra alcoholizados, entre otras infracciones. Por fortuna aún no ocurrió nada grave, pero no podemos esperar a que pase”.

El Dr. Tenorio fue contundente en sus consideraciones: “No utilicemos la definición naif de que estas fiestas son para que los pobres jóvenes que estaban encerrados se distraigan un poco, porque no es así. Acá hay una organización y una comercialización del evento. Hay un organizador que le saca provecho y es un delincuente, porque está violando la ley. Estamos detrás de él tratando de reunir pruebas para llevarlo a la Justicia Federal, vamos a actuar con firmeza para que las fiestas no se repitan. Repito: estas fiestas clandestinas son un delito y quien las organiza es un delincuente”.

