Tenorio: “El recital del Molino es una prueba para nosotros y para toda la comunidad”

El vocero del Comité de Crisis de Arrecifes, José María Tenorio, se refirió hoy a la polémica generada ante el anuncio de la Municipalidad de Arrecifes de realizar un recital el 11 de abril en el Molino con la actuación de La Mosca, a modo de prueba piloto con muchos protocolos.

“Pasado más de un año del inicio de la pandemia tenemos que buscar la forma de retomar las actividades en distintos aspectos. Será una prueba piloto, como bien se indica, y están todos los protocolos previstos para que la experiencia resulte positiva. Será una prueba para esta gestión municipal y también para la comunidad de Arrecifes. Socialmente, creo que con el Covid debemos haber aprendido algo y es hora de demostrarlo”, sostuvo el Dr. Tenorio.

“Sabemos que el control del evento no será sencillo, pero algo de experiencia tenemos en este tipo de eventos públicos masivos que ha sido una característica de nuestra gestión. Trabajará mucha gente ese día en la organización para que se cumplan los protocolos previstos y también para que haya seguridad: que la gente no ingrese sin las correspondientes pulseras, que no haya robo de motos, que no se produzca ningún tipo de desorden. Además, esa tarde no debemos descuidar el patrullaje por la ciudad, porque ‘los chicos malos’ siempre están a la orden del día. Pero más allá de eso, es imprescindible la colaboración de la comunidad. Tenemos que ser todos conscientes de la situación y maduros en nuestra forma de manejarnos”, agregó el también jefe de la OMIC.

Acerca de si es necesario en esta época, en la que se pronostica un posible rebrote, la realización de un espectáculo masivo, Tenorio consideró que “los cobardes no hacen historia. Nosotros podemos quedarnos cómodamente sin hacer nada y no exponernos a críticas, pero no es ése nuestro estilo. Tenemos la mitad de la población que está en desacuerdo y la mitad que está contenta. Reitero: dependerá del compromiso de todos que esto salga bien y demostrar que podemos, para seguir adelante. Y por supuesto, cuando llegue la fecha, la realización del recital dependerá de la situación epidemiológica que viva Arrecifes”, cerró el funcionario.

