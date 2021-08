El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Arrecifes estuvo el viernes en los estudios de RADIO UNO (107.1) y se refirió a las PASO que se avecinan, el 12 de septiembre. Algunas de los conceptos del Dr. José Tenorio:

“Nos están esperando que decaigamos en el nivel de trabajo, porque seis años de gestión claramente representan un importante desgaste. Pero por el contrario, seguimos a un gran ritmo y tenemos cosas muy buenas por hacer aún. Este equipo que encabeza el intendente Olaeta tiene una gran fortaleza. ¿Se nos escapan cosas? Seguramente. ¿Podemos mejorar? También. Salvo que seas un superhombre o una supermujer, no se puede rendir siempre al 100%. Cuando no podamos hacerlo, nos retiraremos”.

“Las obras continúan y no van a parar, pese a un año agotador, estresante, especialmente para el personal de salud. La zona del río va a ser un caballito de batalla para nuestro turismo y no sólo de esta gestión, sino como política de Estado. Se puede tener turismo en Arrecifes, definitivamente. Ya lo hemos demostrado antes de la pandemia y lo potenciaremos”.

“Las plazas lo mismo: queremos que cada barrio tenga una plaza. Estoy trabajando directamente yo en un proyecto para hacer una plaza al lado de MultiJacto. La Plaza Brown, que para mí es la plaza del pueblo, con el trencito ha sido fenomenal para los chicos. La plaza de La Cumbre, un barrio muchas veces olvidado, hoy para mí es la más linda de Arrecifes, por su verde, por la gente tomando mates…”

“Juntos-UCR es la gestión municipal. Si el vecino está de acuerdo con la gestión, si la apoya, le pedimos que vote a Paqui Bóveda. Si no, nos lo va a hacer saber con el voto. Paqui es el candidato de la gestión. La lista de Juntos-Pro siempre nos ha apoyado desde el Concejo Deliberante, es cierto, pero la única lista que representa a la gestión es la que encabeza Paqui. Igual, la gente nos hace saber día a día si estamos cumpliendo o no con el mandato que nos dio, que no es un cheque en blanco, es un compromiso al que hay que responder y se renueva cada dos años; en estas elecciones se va a plebiscitar nuevamente”.

“Nuestro proyecto, nuestra agrupación, no se nutre solamente de radicales. Tenemos gente del Pro, radicales, socialistas y también fuertemente de peronistas y de independientes… ¿Reigosa se enojó cuando el Intendente dijo que tenemos socialistas en nuestra lista? Contesto con una pregunta de fútbol: ¿Riquelme tiene que explicar de quién es hincha? En el mismo sentido: ¿Silvina De Paris tiene que explicar que es socialista? Noooo. Yo soy peronista, ¿o alguien me lo puede discutir? ¿Van a discutir mis sentimientos? ¿Que no soy kirchnerista? ¡Claro que no! Pero el kirchnerismo no es peronismo. El problema del kirchnerismo es su falta de identidad. El peronismo tiene identidad. Pero esto es para una charla más profunda”.

