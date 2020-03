TENORIO: “NO DAREMOS MÁS NINGUNA IDENTIDAD”

El Dr. José Tenorio, coordinador del operativo de prevención del coronavirus en Arrecifes, se refirió a la controvertida difusión de la identidad de la mujer considerada como primer caso sospechoso en Arrecifes. Lo hizo en la mañana de Radio Uno (107.1).

“A la luz de los hechos, nos equivocamos. Lo hicimos con la mejor intención, siendo transparentes y sinceros con la comunidad, que debe estar informada. También el viaje de Patricia Cerícola a Brasil era público, tuvo mucha exposición en las redes sociales y se manejó con absoluta responsabilidad, algo que también destacamos en el comunicado. No imaginamos nunca que se desataría una tan cruel catarata de agresiones hacia ella, totalmente injustificada y condenable. Porque si hay dos personas que tomaron la situación con total responsabilidad fueron Patricia y su compañera de viaje, adoptando absolutamente todos los recaudos. Lo demás que se dice, son inventos”, reconoció el Dr. Tenorio.

“Ya nos comunicamos con ella y le pedimos las disculpas del caso. Creo que entendió que de ninguna manera quisimos perjudicarla. No obstante, a partir de esta experiencia que no logró el objetivo deseado, ya resolvimos no dar a conocer ninguna identidad en un futuro caso. Si se produce, lo informaremos como corresponde, pero sin nombres”, aclaró.

Tenorio también aseguró que “estamos poniendo toda nuestra fuerza y empeño ante esta pandemia. Es una situación muy delicada y desconocida para todos. Tenemos que tomar decisiones que muchas veces no son simpáticas, pero es nuestra obligación hacerlo. Vamos a acertar en muchas y también nos vamos a equivocar en otras, pero no duden que vamos a hacer todo para proteger a la población”.

En ese sentido, destacó la actitud del presidente Alberto Fernández: “Está poniendo el cuerpo y la cara él. No manda a nadie. No hay fusibles. Y la línea que baja es clarísima, con mucho coraje. Las medidas que estamos implementando en Arrecifes las indica el presidente de la Nación, no nosotros. Eso sin dudas nos da un respaldo para actuar con mayor tranquilidad. Como dijo Fernández, se acabó la Argentina de los vivos, de los pillos, de los que se creen que pueden hacer lo que se les antoja. En Arrecifes también vamos por ese camino”.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios