VALDATTA: “NOS DIJERON QUE NO NOS VAN A MANDAR LAS BECAS PARA REVISARLAS”

La concejal Roxana Valdatta (Frente de Todos) fue la primera que comenzó a detectar irregularidades en el otorgamiento de becas a estudiantes terciarios y universitarios que cursan fuera de Arrecifes. A partir de ello se desató la polémica que hoy es de dominio público y que derivó en una denuncia penal del bloque del FDT para que se investigue la responsabilidad de la directora de Cultura y Educación municipal, Stella Arzuaga, y de la presidenta de la comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, Carolina Cruzzetti, quien a raíz de este tema pidió licencia hasta fin de año.

Este lunes por la mañana, Valdatta visitó los estudios de RADIO UNO (107.1) y contó que los problemas siguen: “En la sesión del miércoles del Concejo Deliberante aprobamos por unanimidad que todos los expedientes de los alumnos becados sean llevados al Concejo en un término de 24 horas para que los estudiemos. La directora de Cultura consideró que esas 24 horas corrían desde la recepción de la comunicación que le llegó en ese sentido, que fue el jueves a las 10:30, y nos dijo que el viernes por la mañana estaría en el Concejo con toda la documentación. Pero eso no sucedió”.

La concejal, integrante de la Comisión de Becas y que se negó a firmarlas producto de estas irregularidades, continuó relatando: “Fue así que el viernes por la mañana estuvimos esperando en el Concejo la llegada de esa documentación, que Arzuaga se había comprometido a entregar. Estábamos los concejales del Frente de Todos y Gustavo Picoy, quien luego se retiró. Pero a las 12:45 llegó la directora de Cultura con una nota diciéndonos que los expedientes de los alumnos no iban a salir de la Dirección de Cultura y que estaban a disposición nuestra únicamente en horario administrativo: o sea hasta las 13:00. Teníamos 15 minutos para dirigirnos a la Dirección de Cultura y revisar casi 400 expedientes. Imposible. Queda claro que lo hicieron para que no podamos cumplir con este trabajo”.

¿Cómo siguió la cuestión? Valdatta añade: “Esta mañana nos dirigimos a la Dirección de Cultura con el concejal Flavio De Sciullo. También fueron los concejales de Juntos por el Cambio Fernando Marino y Ruben San Juan. Stella Arzuaga nos dijo que no nos va a entregar los expedientes, argumentando una cuestión de ‘desconfianza’ por la denuncia que presentamos. Puede tener la desconfianza que quiera, pero no es justificativo: los expedientes pueden ser foliados y firmados y no tiene por qué faltar ninguno. Y si eso ocurriera, nosotros debemos hacernos responsables”.

“La alternativa que propuso Marino es sacarles fotocopias a todos, para finalmente poder llevarlos al Concejo Deliberante. Así que veremos qué pasa”, completó la concejal.

“Lo cierto es que el oficialismo no tiene ninguna intención de colaborar para que esto se esclarezca y regularizar la situación de los alumnos que cobran la beca sin reunir los requisitos. Y por otra parte, que puedan acceder los estudiantes que quedaron afuera y que realmente necesitan esa ayuda. Nunca tuvieron la intención de solucionar nada, porque en las reuniones internas yo les decía, amablemente, que lo que estaban haciendo estaba mal, y me respondían que era una decisión del Intendente. En la última sesión del Concejo también pedimos un cuarto intermedio para reunirnos con el oficialismo y solucionar el problema, pero tampoco accedieron. Por eso no nos quedó otra alternativa que recurrir a la Justicia; ellos nos obligaron con su intransigencia. Tal es así que hasta el momento también están desconociendo lo aprobado por unanimidad en el Concejo Deiberante y no nos han entregado los expedientes de las becas”.

