Zaffaroni: “Ojalá no perdamos la oportunidad de empezar a cambiar el domingo”

Oscar Zaffaroni y Oscar Jesús Sosa, candidatos a concejales por Avanza Libertad/UCD, la fuerza que lidera José Luis Espert como candidato a diputado nacional, visitaron este miércoles los estudios de RADIO UNO (107.1).

Zaffaroni fue concreto respecto de los motivos que él considera deben llevar a los arrecifeños a optar por su lista en estas PASO: “Ya probamos con los dos partidos mayoritarios, lo venimos haciendo desde hace tiempo y así estamos, con un descrédito casi absoluto de la gente y una desesperanza muy preocupante. De cada uno de nosotros depende cambiarlo, pero no sólo de los candidatos sino de los vecinos, eligiendo a una alternativa como la nuestra. Todos los candidatos de nuestra lista somos nuevos; ninguno ocupó jamás un cargo público. Pero sí contamos con una trayectoria en el ámbito privado para garantizar el éxito de nuestra gestión”.

“A los vecinos no hay que mentirles. No les digamos que vamos a traer una fábrica o fuentes de trabajo porque es mentira. Estas elecciones son legislativas, de renovación de concejales, y eso no es facultad de los concejales sino de la Municipalidad. Lo que haremos nosotros es proponer proyectos concretos, en ese sentido y en otros, para que el Ejecutivo los lleve adelante”, añadió Sosa.

Continuando con su afirmación, Zaffaroni sostuvo que “no nos presentamos en estas elecciones sólo para ocupar bancas en el Concejo. Lo hacemos para mostrar de lo que somos capaces y con el objetivo de hacernos cargo de la Municipalidad en 2023. Les pido a todos que recorran la trayectoria privada de todos los intendentes de Arrecifes, de hoy hacia atrás, y me digan si alguno tiene los méritos que tenemos nosotros en nuestras actividades. No llegamos a la política buscando trabajo; ya lo tenemos y de sobra. Llegamos para hacer por nuestra ciudad lo que creemos se necesita”.

“Si un vecino viene a pedirme una chapa o algo a cambio del voto, lo saco cagando. Pagando los votos se está comprando la dignidad de la gente”.

Respecto de sus expectativas para las PASO de este domingo, el empresario inmobiliario y rematador público, consideró: “Ya tenemos todas las cartas echadas. La gente ya nos conoce y sabe lo que proponemos y lo que podemos hacer. No vamos a salir a buscar votos, a obligar a la gente que nos elija. Y mucho menos pagar por el voto, como se acostumbra a ver; rechazo profundamente esa práctica. Pagarle a una persona para que te vote es comprarle la dignidad. Pero el vecino no tiene la culpa, porque quizás está atravesando muchas necesidades económicas y necesita ese dinero; el problema está en quien se abusa de ello, se lo ofrece y se lo paga. Habría que preguntarse también de donde sale esa plata”.

En ese sentido, concluyo: “Podrán votarnos mucho o poco. Pero si no lo hacen, se van a perder este mismo domingo la posibilidad de empezar a cambiar de verdad. Ojalá no la perdamos. Será lo que el pueblo decida, pero si por ejemplo a mí viene alguien a pedirme una chapa o algo para votarme, lo saco cagando”.

