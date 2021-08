Zaffaroni: “Que no nos pidan nada para votarnos porque la respuesta es un no rotundo”

Oscar Darío Zaffaroni encabeza la lista de candidatos a concejales de Arrecifes de la histórica UCD, integrando el frente Avanza Libertad que lidera José Luis Espert.

El empresario inmobiliario visitó los estudios de RADIO UNO (107.1) y contó por qué vuelve al ruedo político después de muchos años, cuando de muy joven integraba las filas de la Unión Cívica Radical.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que ya hice todo lo que podía hacer a nivel laboral y empresarial. Y con la madurez adquirida de mis casi 59 años, lo que me hacer ser más analítico, más reflexivo y menos impulsivo, aunque con la fuerza y las ganas de siempre. Mi deseo y el de todos quienes me acompañan es invertir todo lo que hemos aprendido en el futuro para nuestros jóvenes: no queremos que busquen nacionalizarse españoles, italianos o estadounidenses; pretendemos que estén orgullosos de ser argentinos y que puedan desarrollarse en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad”, dijo a modo de introducción.

Y aclaró: “Pero para que esto ocurra tenemos que cambiar muchas cosas. Lo que se ha probado políticamente en las últimas décadas está claro que no ha funcionado. Y vemos que se sigue por el mismo camino, sin variar nada gobiernen radicales o gobiernen peronistas. Olaeta está haciendo una administración prolija: la ciudad está linda, no hay grandes problemas con los números; pero nosotros apuntamos a más, a mucho más. Y sabemos que se puede, perfectamente”.

“No entramos a la política para buscar un puesto de trabajo ni un sueldo. No lo necesitamos porque ya lo tenemos. Por el contrario, ingresamos para devolver lo mucho que nos dieron los arrecifeños en nuestras actividades particulares. Y ya les digo a quienes vengan a pedirnos algo para votarnos, que van a recibir un no rotundo. No le vamos a dar nada a nadie; que voten al que quieran y que agarren lo que les den los demás. Lo que nosotros les vamos a dar cuando lleguemos es futuro, es trabajo, es educación, es desarrollo”, disparó Zaffaroni y se explayó al respecto:

“Lo único que le pido a la gente, si para las elecciones alguien les paga las facturas de luz o de gas, les da chapas o ladrillos o les da dinero, que piense de dónde sacan eso que les dan. Lo sacan de los mismos bolsillos de los votantes. ¿Y por qué se los dan? Porque luego lo van a recuperar de los propios bolsillos de los votantes. No es tan difícil de entender. Nosotros queremos terminar con eso; si no, entraríamos en la misma de siempre”.

“En nuestro grupo tenemos gente capaz, comprometida, que no necesita nada. Un caso es el de Carlos Boyadjian, que hace 30 años vino a Arrecifes con una máquina de coser y hoy tiene una de las loneras más grandes del país. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio, presidente de Fenorba, y eso nos da una gran posibilidad de relacionarnos con empresas e industrias que pueden ser muy benficiosas para Arrecifes”, añadió el también martillero público.

“Nuestro objetivo en estas elecciones es pelear por el triunfo, no conseguir una banca en el Concejo. Estamos convencidos de que podemos hacerlo. Y las tres o cuatro bancas que obtengamos nos van a servir para mostrar lo que politicamente podemos hacer para llegar al gobierno municipal en 2023”, sentenció.

