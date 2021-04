Zotelo dejó de ser el director de Protección Ciudadana

Mario Zotelo, quien había asumido como director de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Arrecifes en julio del año pasado, fue cesado en su cargo según informó el propio ex comisario oriundo de Carmen de Areco.

Zotelo había sido puesto en funciones por el intendente Javier Olaeta cuando Sergio Aldazabal ocupaba la Secretaría de Seguridad, para colaborar con él ya que es sabido que paralelamente ejercía su función de siempre, la de Secretario de Gobierno.

En su momento fue presentado como un hombre de vasta experiencia en el área de seguridad, al punto que desde el Municipio se argumentó la demora en designar un colaborador de Aldazabal en “la dificultad de encontrar una persona como Zotelo, que tiene el perfil que buscamos y comparte nuestra forma de trabajar”.

En los meses en que se desempeñó en la Dirección de Protección Ciudadana, aparentemente existía un consenso sobre la buena tarea que venía desarrollando. Pero por motivos que se desconocen, hace un tiempo se resolvió prescindir de sus servicios. “Fue decisión del Sr. Pattini”, se limitó a comentar Zotelo a este diario.

SÚPER PATTINI

En comunicación con RADIO UNO (107.1), el actual secretario de Seguridad Pública municipal, Emilio Pattini, aclaró: “Yo no eché a nadie. La salida de Zotelo se basa en una reestructuración del área, que seguramente va a ser para bien”.

Consultado sobre si se designó un reemplazante, Pattini respondió que no, que por el momento cumple él la función de Zotelo.

Actualmente el secretario de Seguridad cubre cuatro cargos: la citada secretaría, la Dirección de Tránsito, la Dirección de Protección Ciudadana y el manejo del Centro de Operaciones (cámaras de seguridad). Ante la pregunta de si no es mucho para una sola persona, Pattini consideró que “por el momento lo venimos manejando bien. Estamos formando equipos de trabajo y la decisión de designar funcionarios o no es del Intendente. Yo estoy a su disposición y para cubrir lo que se me demande”.

