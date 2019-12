Premiaron a alumnas de Arrecifes de la UNSAdA

Ganaron el segundo puesto del “Premio Anual Banco de la Provincia de Buenos Aires a la investigación en temas de desarrollo económico y territorial”. Son egresadas de la Escuela Agraria y estudian Gestión Ambiental y Producción Agropecuaria.

El jurado que evaluó las propuestas otorgó el segundo puesto a las alumnas arrecifeñas de la UNSAdA Rocío del Cielo Rivero (Gestión Ambiental) y María Camila Cardozo (Producción Agropecuaria) por su trabajo Ecofruta pampeana. Además, la Universidad obtuvo el tercer puesto a manos de Nahuel Filippini (Gestión Ambiental) por Protocolo para gestión de residuos orgánicos domiciliarios en localidades rurales de la provincia de Buenos Aires.

El tema de referencia para esta edición del certamen fue “Financiamiento y Desarrollo en la Provincia de Buenos Aires” y los alumnos de la UNSAdA participaron en la categoría “Estudiantes Universitarios o terciarios del Interior de la Provincia”.

Los temas debían estar orientados a la identificación y aporte de soluciones a problemas concretos vinculados con el desarrollo económico y territorial, en particular a aquellos relacionados con cuestiones de infraestructura, turismo, desarrollo ambiental, disparidades territoriales y cuestiones sectoriales.

El proyecto Ecofruta Pampeana consiste en la recuperación de un basural a cielo abierto y la transformación de material orgánico en compost, destinado a la fertilización de cultivos frutales. “Para el desarrollo del proyecto analizamos material de estudio de la Universidad y aplicamos varios de los conceptos aprendidos en las diferentes materias de nuestras carreras, para aportar a lo que se denomina “economía circular” y buscar cambiar la forma de producir alimentos, sin la utilización de agroquímicos, aportando conceptos ambientales”, resumieron las autoras del proyecto.

“Nos llegó la información del concurso a través del correo de la Universidad, nuestros compañeros nos incentivaron a realizarlo y los docentes nos ayudaron con sus aportes. No esperábamos llegar hasta ese nivel en el concurso, así que estamos muy contentas y agradecidas”, agregaron.

Las estudiantes cursan en las sedes San Antonio de Areco y Baradero de la UNSAdA y son egresadas de la Escuela de Educación Secundaria Agraria (E.E.S.A.) N° 1 Martín Fierro de Arrecifes. “Me enteré sobre la UNSAdA en una charla muy linda que dieron en Arrecifes sobre las carreras en 2017; me interesó Producción Agropecuaria, que es lo que quería estudiar y no tenía posibilidades cercanas dónde hacerlo. A través del programa NEXOS conocí la sede de la UNSAdA y dije, listo, yo quiero estudiar acá“, cuenta Camila. A su vez, Rocío, luego de experiencias universitarias previas en La Plata y Pilar, decidió buscar una carrera que “verdaderamente” le interesara, “me fije en varios lados, investigué y encontré Gestión Ambiental, pero en universidades privadas o que quedaban muy lejos, hasta que apareció la UNSAdA”. Una historia similar a la de Nahuel, que en Pergamino no encontraba esa misma carrera.”La más cercana estaba en Santa Fe, hasta que abrió la UNSAdA y decidí, con unos amigos, instalarme en San Antonio de Areco y estudiar esta carrera”.

El rector de la UNSAdA, Dr. Jerónimo Ainchil, recibió a los alumnos premiados para felicitarlos y estimularlos a continuar con ese compromiso con sus estudios: “La cantidad y prestigio del resto de las Universidades que participaron, muestra el nivel del concurso, por lo que debemos sentirnos orgullosos del desempeño de nuestros estudiantes”, indicó el rector Ainchil, quien agregó que “se trata de propuestas interesantes que vinculan más de un área de las que tenemos en la Universidad, tanto de alumnos que iniciaron este año en la UNSAdA, como avanzados.”

