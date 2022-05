Foto ilustrativa

Varios vecinos de Arrecifes, en especial adultos mayores, manifiestan su preocupación por haber recibido en los últimos días la visita en sus domicilios de personas que se presentan como “censistas”.

Estas personas, en su mayoría mujeres (“algunas son esperadas por autos con un hombre al volante”, cuentan), solicitan ingresar al domicilio y realizan distintas preguntas a quien se encuentre en el hogar, con la excusa de “adelantar el trabajo” del Censo Nacional que se realizará el miércoles 18 de mayo.

“A mi esposo le preguntaron de todo, incluso el nombre de sus vecinos y adónde dan los fondos de la casa. También le pidieron que haga un listado con el nombre y apellido de nuestros vecinos y en qué horarios se encuentran habitualmente”, relató una mujer preocupada.

“Nos dicen que están adelantando trabajo por miedo a no encontrar a nadie el 18 de mayo. No sabemos si son censistas o no, pero es un peligro dejar entrar a cualquiera a la casa en estos días. Y mucho más, darles información”, añadió otro habitante de Villa Sanguinetti que se comunicó con este diario.

Oficialmente no se ha informado nada al respecto, pero el sentido común y la precaución ante reiterados hechos de inseguridad indican que no hay que dejar entrar a nadie hasta el día del censo.

