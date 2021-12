Este jueves rendían su primer examen del curso de aspirantes a bomberos voluntarios 25 mujeres y 8 hombres que pretenden ingresar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arrecifes. Así lo contó en RADIO UNO (107.1) el jefe del Cuerpo Activo, Fernando Ciongo. Será la primera vez en la historia que nuestro cuartel incorpore persona femenino.

De los más de 100 inscriptos en la convocatoria, sólo 33 han cumplido la etapa inicial de capacitación, que se brinda en el Centro Cultural y que comenzó el 28 de octubre.

“No nos importa la cantidad sino la calidad. Seguramente en las próximas etapas van a quedar más en el camino, porque el curso es bastante exigente, pero lo que buscamos es responsabilidad, seriedad y calidad humana, además de la capacidad técnica que se va aprendiendo. Si alguien no suma para el grupo o no tiene conducta, no ingresa. Si al final de la capacitación llegan 30 bárbaro y si llegan tres o ninguno, también. Lo importante es que demuestren merecer integrar el Cuerpo”, explicó Ciongo.

