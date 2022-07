Los productores nucleados en las entidades que conforman la Mesa de Enlace ratificaron la realización de un paro general, que tendrá lugar el miércoles este 13 de julio.

La Jornada Federal de Demanda, bajo el lema “Por una Argentina en crecimiento”, fue convocada con el objetivo de “concientizar a la ciudadanía de los problemas que está teniendo el sector productivo”.

En diálogo con La Tecla, Horacio Salaverri, presidente de CARBAP, explicó: “Vamos a realizar un cese de comercialización de granos, hacienda y productos de las economías regionales en todo el país”.

Precisamente los productores bonaerenses dieron a conocer cuáles serán los puntos de reunión en todo el territorio provincial, para sumarse a la manifestación organizada desde la Mesa de Enlace.

El cruce de ruta 9 y acceso a Río Tala, en San Pedro, será el punto de reunión de las rurales de Arrecifes, Salto, Rojas, San Pedro, Colón, Pergamino, Capitán Sarmiento, Junín, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Vedia, General Arenales, Baradero y General Viamonte.

Asociaciones rurales de Balcarce, Ayacucho, Mar Chiquita, Mar del Plata, Maipú, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Lobería, General Alvarado y Tordillo se reunirán en la Rotonda Las Armas (Autopista 2 y ruta 74).

En tanto, las entidades de Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Carlos Tejedor, General Villegas, Rivadavia, Lincoln, General Pinto, Ameghino, Carlos Casares y Henderson se autoconvocaron en Pehuajó, concretamente en la Rotonda de Ruta 5 y Acceso a ese distrito.

A su vez, en la rotonda de Ruta 3, a la altura de Tres Arroyos, se reunirán los productores de las rurales de Gonzáles Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, San Cayetano, Necochea, Coronel Pringles y Tres Arroyos.

Finalmente, las entidades de Chacabuco, General Viamonte, 9 de Julio, Bragado, Alberti, Suipacha, 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Navarro, Mercedes y Luján se citaron en Chivilcoy, en la rotonda de las rutas 5 y 30.

QUÉ PIDEN

Entre las solicitudes al Presidente y al gobernador Axel Kicillof, el dirigente enumeró algunas de las demandas del sector: “En vista a la siembra de la cosecha gruesa, reclamamos que se garantice la provisión de combustible y de fertilizantes y herbicidas (insumos importados) para los laboreos rurales. Reglas claras para la comercialización, lo que implica una baja en la presión tributaria y una libre comercialización de importaciones sin ningún tipo de cupos y restricciones”, dijo.

Además, consideró que “por otro lado, que desaparezca la brecha cambiaria, que nos está perjudicando muchísimo porque hace que los insumos que consume el sector agropecuario no se abonen al valor del dólar oficial, sino a un dólar que en estos días está llegando a $200″.

Parte de los reclamos, también tienen que ver con las restricciones a las exportaciones, los fideicomisos y retenciones a los granos. “Ha quedado claramente demostrado que estas medidas no sirven para lo que supuestamente se crearon, que era el desacople de los precios internos. Por citar un simple ejemplo, el trigo que en marzo valía 540 US hoy está entre 340 y 360 US. Sin embargo, ningún kilo de pan ni ningún farináceo bajó: eso demuestra que el mito de que se desacoplan precios internos no existe, y menos en un país con una inflación como la nuestra”, concluyó.

