ARRECIFEÑA CON CORONAVIRUS PIDIÓ QUE NO LASTIMEN A SU FAMILIA

La Municipalidad de Arrecifes informó en la noche de este sábado la confirmación de un nuevo caso positivo de Covid-19, familiar del positivo comunicado el último jueves en un trabajador de Granja Tres Arroyos.

El segundo caso activo actualmente en nuestra ciudad (el quinto confirmado de coronavirus desde el inicio de la pandemia), es una mujer que este domingo hizo pública su situación a través de su perfil de Facebook.

Ofelia Gabilondo, quien se encuentra internada en el Hospital Municipal, manifestó entre otras cosas que “no le deseo a nadie todo este mal”. Y aseguró que “mi cuerpo luchará hasta lo último, con Dios a mi lado”.

También pidió a la comunidad “mucho respeto cuando hablen. No me gusta que la gente lastime a mi familia. Ellos no me pueden ver y no es nada lindo”.

