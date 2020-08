BABY ETCHECOPAR LE DEDICÓ UNAS PALABRAS A PINI MANCARDO

El último domingo falleció trágicamente Gustavo “Pini” Mancardo, cuando transitaba con su bicicleta por un camino rural y fue embestido de frente por una moto, que no lo vio a causa de la tierra que levantaba un camión.

La noticia conmocionó a un sector de la comunidad de Arrecifes que lo conoció, ya que Mancardo residía en Todd desde que vino a montar en nuestra ciudad su fábrica de autos artesanales.

El lunes, en su programa de Radio Rivadavia, el periodista Baby Etchecopar dedicó unas palabras a su memoria:

“Les voy a contar la historia de Pini. Un artesano. Un tipo que yo lo admiré y lo admiramos todo, tanto, porque empezó en Arrecifes y arrancó con un galpón que le dio la Municipalidad.

Fuimos a ver lo que iba a hacer. Yo siempre lo catalogué como el Walt Disney de los autos. Fue de la nada a montar un imperio.

Ayer recibí un llamado y no lo podía creer. Se murió Pini. Iba andando en bicicleta y lo mató una moto. Una pérdida irreparable. Nos quedamos todos desolados. Mucho dolor, estamos desgarrados.

Me cuesta mucho hoy arrancar. No dormí en toda la noche. Se me cruzaba la imagen de él y el último asado que comimos. Y bueno, no sé qué va a quedar. Pero bueno, gracias por ser tan buen tipo”.

