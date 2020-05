COLOCARON UN PERCHERO SOLIDARIO EN BARRIO LAS FLORES

Una joven de Arrecifes, Marina Cuirolo, tomo la decisión de concretar una acción solidaria y colocó un perchero público en la esquina de Urquiza y Sargento Cabral, con abrigos para quienes los necesiten.

Ella misma explicó esta iniciativa en redes sociales:

“Ya llega el frío y no todos tenemos la suerte de tener un abrigo para salir de casa, o para apaciguar esta cuarentena calentitos dentro de nuestro hogar. Pensé poco, pinté una madera, coloqué 4 clavos medios chuecos y me animé a colocar este perchero en la esquina de mi casa (Sargento Cabral y Urquiza). Esta pandemia no sólo tiene que tener cosas negativas, sino despertar en cada uno de nosotros el poder y la magia del amor, la solidaridad, el compartir con el que no tiene, y la empatía hacia el otro. Entre tod??s ayudemos a quienes más necesitan. Si te querés sumar, traé. Si necesitas, llevá. ¡Sumate!”

En diálogo con Arrecifes Noticias, Marina comentó:

“Tengo 27 años, soy licenciada en Psicopedagogia, y con esta pandemia estoy sin trabajo. Soy empleadora de las obras sociales y si no trabajas, no cobras. Así que siendo profesional como en mi caso, o no, esta pandemia nos afectó a todos. Por eso me puse a pensar que podía hacer desde mi lugar para ayudar a la gente que la pasa peor que uno; que aunque estoy sin ingresos, tengo mis ahorros, mi familia detrás y por suerte no me falta nada. Siempre pensando en eso, el mes pasado donamos con mi novio 30 máscaras al Hospital, que hicimos con impresora 3D, y cómo publique en mi muro, lo del perchero no lo pensé mucho.

Reciclé una madera, cuatro clavos, busqué algunos abrigos que me quedaban medios chicos y que ya no usaba tanto y armé el perchero. ¡En menos de un día tuvo muchísimo movimiento! Por ahí la idea es en la semana armar algunos mas y ponerlos en otros barrios para que otras personas también tengan la posibilidad de recibir o de dar, que es tan gratificante como el recibir”.

Para el aplauso.

