“COMETÍ UN ERROR, PERO DEJARME SIN TRABAJO ES DEMASIADO”

Enzo Jorge, el bombero voluntario que fue despedido de su trabajo en la Municipalidad de Arrecifes por chocar cuando pasó un semáforo en rojo, habló esta mañana en Radio Uno (107.1).

El joven servidor público fue consultado por una nota que presentó en el Concejo Deliberante solicitando se revea la medida que lo desplazó de sus labores luego de dos años y medio.

“La verdad es que ya no sé qué hacer. No he tenido ninguna respuesta a mis reclamos a la Municipalidad y lo único que me queda es que me escuchen los concejales. Quedarse sin trabajo no es lindo para nadie, jamás me lo hubiera esperado y menos en estos momentos”, manifestó Jorge. Y aceptó que la falta cometida:

“Por supuesto que cometí un error: pasé el semáforo en rojo y no me justifico, por más que estaba acudiendo a un llamado de Bomberos. Nunca negué mi responsabilidad. Pero en momentos en que nos llaman del Cuartel uno quiere llegar lo más rápido posible y, en ese ímpetu, yo me mandé una macana”.

No obstante, considera que “echarme de mi trabajo por esto me parece absolutamente injusto. Yo no andaba paseando ni corriendo carreras, estaba manejando un móvil de la Patrulla Urbana cuando sonó la sirena por un accidente (en realidad, a los bomberos nos informan por handy) cuando yo, por tratar de llegar rápido, cometo el error de pasar en rojo. Hubiera aceptado cualquier tipo de otra sanción porque soy el único responsable del choque, pero dejarme sin trabajo es demasiado”.

Jorge contó, además que “hace dos años y medio que trabajo en la Municipalidad de Arrecifes. La ley indica que al año de trabajo debían haberme pasado a la planta permanente, sin embargo siempre me mantuvieron como contratado y nunca dije nada. Mi tarea era manejar la combi que lleva pacientes que necesitan atención médica a Buenos Aires y a La Plata, y jamás tuve ningún accidente ni ningún problema. Tampoco los tuve nunca yendo a un llamado de Bomberos. Por eso no sé por qué tomaron semejante decisión de echarme”.

Y agregó que “con el tema de la pandemia me pasaron a trabajar en Tránsito, a lo que también accedí sin problemas porque es lo que la comunidad necesita en estos momentos. Espero que recapaciten y puedan devolverme el trabajo porque no me merezco esto, ni yo ni nadie. Hasta la mujer del pobre muchacho que choqué (y que por suerte iba solo) se solidarizó conmigo por la situación que me toca vivir. Yo me puse a disposición de ellos después de lo que pasó”.

Por último reflexionó sobre qué va a pasar de ahora en más si su despido no se revierte: “Cuando un ambulanciero u otro bombero que trabaje en la Municipalidad tenga la mala fortuna de chocar acudiendo a una emergencia, ¿también lo van a echar? Ojalá que nunca pase y que nadie cometa el mismo error que yo, pero a todos nos puede pasar”.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios