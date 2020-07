CUARENTENA: EN ARRECIFES LA ACTIVIDAD SIGUE IGUAL

Pese a la aparición de un nuevo caso positivo de coronavirus, informado en la noche de este jueves, la actividad en Arrecifes continúa sin cambios.

En Radio Uno (107.1), el Dr. José Tenorio informó esta mañana que “seguimos igual, con los comercios abiertos hasta las 19:00 y con el resto de las actividades autorizadas. Nosotros consideramos que no debemos salir de Fase 5 porque el nuevo contagio no se trata de un caso autóctono, ya que es de una persona que se contagió trabajando en otra ciudad. Tenemos el origen epidemiológico detectado a tiempo, con los aislamientos correspondientes de sus contactos estrechos. No hay riesgo de circulación del virus en la ciudad en estos momentos”.

Por otro lado, el responsable del Comité de Crisis reconoció que “me quita el sueño literalmente la situación de Soychú Salto y de Granja Tres Arroyos de Sarmiento, plantas donde trabajan personas de Arrecifes y de las cuales siguen surgiendo casos. A los arrecifeños que deben asistir allí les pedimos que realicen una cuarentena laboral, yendo de su casa al trabajo y cuando regresan no salir a la calle, para evitar riesgos. Soychú aún no volvió a la actividad, pero quizás lo haga desde la semana próxima”.

