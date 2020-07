El trabajo esencial de brindar energía en cada lugar donde se necesita

Comunicado de EDEN S.A.:

El 13 de julio se conmemora el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica. Hoy, sobre todo en el contexto que nos toca vivir, queremos reconocer especialmente el esfuerzo y compromiso de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que conforman el equipo EDEN.

Como actividad esencial, EDEN trabaja todos los días para garantizar el servicio en centros de salud, hogares, comercios e industrias autorizadas, haciendo posible el normal desarrollo de las actividades permitidas y asegurando el teletrabajo, entre otros aspectos de la vida cotidiana, para quienes deben quedarse en casa.

“Hace 31 años trabajo en EDEN y me siento orgulloso porque creo que nuestro servicio es de los más esenciales dentro de los esenciales. Porque somos el primer eslabón de la cadena: si no trabajamos y se cortara el servicio, no sería posible el control de ingreso a la ciudad, el hospital no podría atender a los pacientes y las familias no podrían estar en sus casas respetando la cuarentena. Nunca dejamos de trabajar, estamos organizados en guardias, con todos los elementos de seguridad e higiene, disponibles para la comunidad las 24 hs del día”, expresó Claudio Bozzone, Oficial de Guardia en Lincoln.

Cecilia Rosito, Jefa Administrativa del Área Chivilcoy, dijo, “Me llena de orgullo formar parte de una compañía comprometida con la distribución de la energía eléctrica, fundamentalmente en estos tiempos difíciles, donde el mayor reto está en garantizar la prestación de un servicio confiable y de calidad para los sectores residenciales, las industrias, pero fundamentalmente hospitales y servicios de salud”, y agregó, “la pandemia nos obligó a modificar la forma de trabajo, adoptando en algunos casos el trabajo a distancia, manteniendo nuestras tareas y responsabilidades en un espacio en el que además somos mamás, cocineras, maestras, lo cual demanda de cada una de nosotras un esfuerzo adicional. Ahí es donde reside el mayor desafìo para seguir avanzando poniendo toda la energía para hacer de EDEN la mejor compañía”.

Para EDEN, el cuidado de los empleados es fundamental, por eso desarrolló un Protocolo COVID, un autotest y métodos de trabajo seguro para cada función dentro de la empresa.

“Trabajo en EDEN hace 30 años, estoy orgulloso de pertenecer a una empresa que nos cuida, que prioriza y valora al empleado y su seguridad. Con la cuarentena aprendimos a cuidarnos unos a los otros, manteniendo la distancia, incorporando hábitos como el uso de barbijo y la limpieza de nuestros vehículos, además del respeto de protocolos de salud implementados por la empresa y el uso de elementos de protección personal como siempre”, dijo Marcelo Compierchio, Responsable de Distribución de San Nicolás.

Nuestros equipos siguen trabajando las 24 horas para asegurar el servicio, tanto las cuadrillas con un esquema de guardias, como el Centro Operativo y cada función administrativa y comercial.

Emilio Borio, Operador Senior del Centro Operativo, expresó, “Nos organizamos de una forma diferente en este contexto, antes trabajábamos en parejas y ahora cada uno en un lugar distinto, por turnos para respetar la distancia entre nosotros. La empresa ha tomado todas estas medidas para cuidarnos”, y agregó, “es un momento especial tanto para nosotros como para nuestras familias. Cuando todo comenzó, mi hija mayor, de 8 años, me preguntó preocupada por qué tenía que ir a trabajar. Le contesté que si bien no somos médicos, somos esenciales porque si no trabajamos nosotros nadie podría ver la tele, usar internet, nadie tendría luz. Le dije que tomamos todos los recaudos para cuidarnos y se quedó más tranquila”.

Asimismo, Jorgelina Barbieri, Jefa de Asuntos Legales aseguró, “De un momento a otro experimentamos un cambio en las reglas de juego, de manera inmediata tuvimos que adaptarnos a un nuevo contexto sin precedentes, pero nosotros, los trabajadores eléctricos, sabemos que nada nos puede detener y con la plena convicción de la importancia que representa el sostenimiento de nuestra actividad para la sociedad, cada uno de nosotros activó su propio repotenciador de energía para seguir adelante de la mejor manera posible, usando esa energía también para reafirmar la fortaleza del trabajo en equipo que siempre supimos valorar y conservar”.

Por su parte, Pablo Spinosa, Oficial de Mantenimiento de Sucursal Alem, compartió, “Hace 12 años que trabajo en EDEN. Mi mujer siempre me dice que soy una de las pocas personas que conoce que se levanta a cualquier hora y va contento a trabajar. Es que realmente, lo disfruto. Fui papá el 13 de marzo y cuando me reintegré las cosas habían cambiado, nuevos protocolos y medidas de higiene y seguridad que la empresa desarrolló desde el primer momento para cuidarnos entre los compañeros y en casa por la familia”.

“Creo que las empresas y millones de personas, entre las que me incluyo, tuvimos que repensar el trabajo. Y en lo personal valoro el hecho de poder trabajar desde casa, que también implica nuevos desafíos, como adaptarnos a la educación de nuestros hijos e hijas por WhatsApp, los espacios y horarios con el trabajo en casa. Pero estoy segura de que esta crisis tendrá una fecha de vencimiento y mientras tanto nos reinventamos y saldremos fortalecidos”, compartió María Cecilia Busso, Operadora Comercial – Administrativa en la Sucursal Tres Lomas.

Cayetano Martínez, Oficial de Mantenimiento – Referente de Distribución en Capilla del Señor, , expresó, “Trabajo en EDEN hace 13 años. Vengo de generaciones con este orgullo en la sangre, empezó mi abuelo en ésto cuando había usinas con motor a combustible, mi padre, mi tío, mis primos, mi hermano. Es un lujo trabajar así, tener todos los elementos de seguridad, trabajar con protocolos y capacitarnos en nuestro Centro de Capacitación, es lo mejor que me pudo haber pasado. En Capilla del Señor, somos una gran familia”

Desde EDEN, todo el agradecimiento y reconocimiento a un grupo humano integrado por más de 800 trabajadores que día a día, en la calle, en las sucursales y oficinas, desde el Centro Operativo, o trabajando desde casa, contribuyen para llevar la mejor energía a más de 370.000 usuarios.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios