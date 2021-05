Duro descargo de Gabilondo por los cuestionamientos a la construcción de la Nueva Escuela Secundaria

“Derrumbar la vieja y mala política”, tituló el ingeniero civil Patricio Gabilondo su descargo público respondiendo a declaraciones de autoridades municipales que hablaron de un “peligro de derrumbe” de la Nueva Escuela Secundaria, construida por la firma IPG.

La nota de Gabilondo señala textualmente:

Hace unos días nos desayunamos con la noticia de “Peligro de Derrumbe” en la popularmente llamada escuela nueva.

Obra, la cual construimos junto a mis compañeros de IPG allá por el 2015/2016.

Conocemos esta obra hasta el más mínimo y último detalle, y la queremos como si fueran nuestros hijos, siempre tendremos un afecto especial, no por lo grande, compleja o laboriosa, sino porque para nosotros como constructores y profesionales desde jardín a la universidad en educación pública, construir una escuela y en nuestra ciudad fue devolver algo de lo que nos brindaron a nuestras familias de simples laburantes, un sueño cumplido.

La escuela secundaria esta tal cual la entregamos, con sus 6 años encima sin ningún mantenimiento básico, pero igual que siempre, sin ningún problema estructural o deterioro preocupante, es decir un edificio en condiciones normales de uso, con acta de recepción definitiva por esta gestión.

Y así podría seguir hasta la eternidad, con su correspondiente mantenimiento y sin riesgo alguno para docentes, familias y alumnos.

Ahora bien, parece que desinformar, desprestigiar , se ha vuelto moneda corriente para unos pocos, se invierte más tiempo en confundir y generar angustia a la sociedad que en dar soluciones.

Parece más sencillo decir que un techo se va a caer , que generar oportunidades de estudio o trabajo para Arrecifes que tanto hacen falta.

En la vida, familia, docentes , amigos y colegas nos enseñaron a trabajar con la verdad, a construir los resultados con trabajo y esfuerzo.

Tal es asi que después de 11 años de IPG , más de 125000 m2 construidos, matriculas profesionales sin ningún problema, no vamos a permitir que se nos ensucie solo por mi participación en política partidaria.

La construcción es un proceso hermoso y tradicional en el que intervienen muchas manos y personas, y nosotros somos los primeros en asumir si hubo un error, de hecho somos humanos y cometemos muchos, pero brindamos solucion siempre, es nuestra esencia.

Por eso mismo y repitiendo que la escuela esta “Igual que al día de la entrega” con todas sus actas debidamente firmadas, parte por la Gestión Dr. Daniel Bolinaga y entrega de recepción definitiva por la gestión Javier Olaeta.

Querer hacer este gasto de millones a nuestros vecinos, siendo absolutamente INNECESARIO, es ni más, ni menos que una acción política de una BAJEZA hasta hoy desconocida, aun más siendo nosotros los constructores locales y ni siquiera poniéndonos en aviso.

Vecinos y Vecinas de Arrecifes:

Con IPG nos hemos puesto a disposición del intendente Javier Olaeta, haciendo extensivo el mensaje a través de el hacia la presidenta del Consejo Escolar Alesia Toimil, Directora de la Escuela Sandra Angel y autoridades intervinientes.

Como profesionales de conocimiento en la materia, firmamos asumiendo la TOTAL RESPONSABILIDAD como siempre lo hicimos, que la escuela esta en condiciones edilicias como desde el primer dia.

Y si no es suficiente y quieren realizar una refacción a un problema que NO EXISTE, ponemos a disposición todos nuestros profesionales de ingeniería, arquitectura, maestros mayores de obras, técnicos, operarios, equipos, herramientas y recursos económicos necesarios para llevar adelante esta labor a nuestro COSTO INTEGRO.

No usemos la mala política para gastar recursos de todos los Bonaerenses/ Arrecifeños en problemas inexistentes, y ese dinero inviertanlo donde realmente hace falta, TODOS SABEMOS QUE HAY MUCHO POR HACER.

Para terminar, podrán intentar mentir, desprestigiar, o tratar de manchar nuestra imagen y trabajo.

Pero queremos que sepan, que nada, ni nadie, nos quitara el orgullo de haber construido educación pública en nuestra comunidad y mejorado las condiciones de vida y estudio a muchas familias y adolescentes, esto es para siempre y no habrá acción o mala intención qué pueda borrar lo que sentimos e hicimos, que haga cambiar nuestras ideas, que nos quite la esperanza de que podemos estar mejor como ciudad.

Arrecifes tiene un potencial enorme, y nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último de los dias para que todos podamos CRECER, AVANZAR Y SER LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios