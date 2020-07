ECHARON AL EMPLEADO MUNICIPAL QUE CHOCÓ EN LA PATRULLA URBANA

El trabajador municipal Enzo Jorge, quien manejaba el móvil de Patrulla Urbana que chocó en la esquina de Avenida Merlassino y Ramón Lorenzo/Italia, fue despedido de la Municipalidad.

El siniestro ocurrió en la mañana del 21 de julio, cuando Jorge conducía la patrulla y, al sonar la sirena de Bomberos Voluntarios, debido a que él es bombero, tomó rumbo al Cuartel a mayor velocidad de la permitida, con la sirena del móvil encendida producto de la urgencia, según manifestó.

En ese trayecto, en la citada esquina pasó con semáforo rojo y chocó a un Fiat Uno, lo que le valió la drástica sanción.

“Hace dos años y medio que venía trabajando como contratado en la Municipalidad, muchísimas veces viajando, y nunca tuve ningún problema. Ahora me habían cambiado de área por el tema de la pandemia. Acepto que pude haber cometido un error producto de querer llegar rápidamente al Cuartel, pero en ese caso podrían haberme sancionado, no dejarme sin trabajo. Fue un accidente y el seguro se hizo cargo. No obstante, el director de Tránsito, Emilio Pattini, me hizo un sumario y me echaron”, manifestó Enzo Jorge.

El empleado municipal descargó su indignación a través de las redes sociales:

