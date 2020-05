“EL AISLAMIENTO SIGUE SIENDO LA MEJOR HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN”

La licenciada en Genética Yamila Herrero es uno de los grandes cerebros de Arrecifes. Graduada en la UNNOBA con sólo 25 años, hoy, a los 26, cursa el doctorado en Ciencias Médicas en la ciudad de Buenos Aires.

“Mi investigación se enmarca en una disciplina llamada oncofertilidad, que es la encargada de estudiar como preservar la fertilidad, que se ve afectada en los pacientes oncológicos que son tratados con quimioterapia y radioterapia”, explica la joven científica arrecifeña.

Yamila, también investigadora y becaria doctoral del CONICET, cuenta con sobrados conocimientos para ser consultada acerca de la amenaza de coronavirus en nuestra ciudad, con el aporte que le da el conocer a la sociedad y la idiosincracia de Arrecifes.

-¿Qué visión general tenés de la situación de Arrecifes respecto del coronavirus?

-Quizás no sea la persona más indicada para hablar del tema, porque no es específico de mi línea de investigación. Yo pertenezco al Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME) que depende de CONICET. La visión que tengo es basada en colegas que actúan en esta pandemia y en lo que leo a diario por distintos medios.

Por el momento nuestra ciudad no tiene casos positivos y es una excelente noticia para todos. Probablemente, con el paso del tiempo, sea inevitable la aparición de contagios, ya que aumentan en los distintos distritos cercanos y es factible que exista algún tipo de contacto entre una persona de Arrecifes y otra positiva para COVID-19.

Creo que hasta ahora venimos muy bien, y estamos ganando tiempo. No tenemos que perder de vista, sin embargo, que existe el riesgo constante y que mientras más responsables seamos como ciudadanos, menos chances tenemos de que aparezcan casos. Y en el caso de que aparezcan, siendo responsables contribuimos a evitar la diseminación del virus en nuestra comunidad.

-¿Creés que corremos riesgos de contagios por el contacto de trabajadores de Sarmiento que han dado positivo con arrecifeños, pese a que éstos no presenten síntomas?

-El riesgo existe en todos lados. En base a este hecho en particular, creo que sí hay riesgo de contagios y deberían ser testeados, ya que como es de público conocimiento las personas pueden estar infectadas con el virus y ser asintomáticas mientras tienen la posibilidad de contagiar.

Espero que la comunidad de nuestra ciudad sea solidaria con las personas que pudieron estar en contacto con personas infectadas, y con sus familias, y no se genere una estigmatización, como se vio que suele suceder.

Creo que es muy importante destacar y recordar que todos somos susceptibles al virus y que quizás haya otros posibles focos de contagio, ajenos al caso vinculado con los trabajadores de Sarmiento, a los que podemos estar expuestos.

-Sin entrar en polémicas, ¿estos trabajadores arrecifeños debieron ser aislados fuera de sus domicilios hasta conocer los resultados? ¿O las respectivas familias con las que conviven no corren riesgos?

-Primero voy por lo que creo que estoy capacitada para responder. Sí, las familias de los casos sospechosos corren riesgo por ser contactos estrechos. En el caso de haber algún caso positivo, su familia podría contraer el virus si están en cercanía.

Desconozco con precisión las políticas que deben ser aplicadas en este caso. Creo que es una situación extremadamente compleja y que las decisiones son muy difíciles de tomar, además de que los sucesos se dan muy rápido y el tiempo es un factor clave en estas cuestiones.

-¿Tenés una opinión respecto de la polémica que ha surgido en los últimos tiempos respecto de los que reclaman “libertad para trabajar y moverse” y los que siguen creyendo necesario el aislamiento?

-Creo que la opinión de cada uno está muy vinculada a la situación por la que atraviesa cada familia.

Pero desde mi formación académica y basándome en los estudios científicos que se hicieron hasta el momento, puedo decir que el aislamiento preventivo es la herramienta con la que contamos hoy en día para que los contagios no sean masivos y se pueda brindar asistencia médica a todas las personas COVID-19 positivas que lo requieran.

Esto que digo es sencillo para las personas que pueden quedarse en casa, pueden trabajar desde el hogar o siguen teniendo ingresos. Hay que tener en cuenta que las realidades en las distintas familias son muy diversas y que hay hogares que no tienen ingresos y la situación es muy difícil.

Sabemos que, en el marco de esta pandemia, si se pone como prioridad a la salud se ve en detrimento la realidad económica de las familias, y viceversa. Son decisiones que se toman sabiendo que por algún lado se pierde sí o sí. Pero resumiendo, y pensando en la salud, el aislamiento preventivo sigue siendo la mejor decisión.

