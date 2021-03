El director del Hospital pide “medidas urgentes” para prevenir la segunda ola de Covid

El Dr. Santiago Monina, director del Hospital Municipal de Arrecifes, expuso la necesidad de “tomar medidas urgentes y paliativas” de cara a la segunda ola de Covid, que “ya es una realidad no deseada pero presente”.

Lo hizo mediante una publicación en su muro de Facebook, en la que además consideró que “no basta con pedir que nos cuidemos”.

La nota del Dr. Monina expresa textualmente:

No queremos escuchar, no queremos ver, no queremos saber. Estamos cansados, fue un año durísimo, el sólo pensar que la historia se puede repetir parece que nos lleva a la negación y a conductas que lejos están del necesario e imprescindible cuidado.

El impacto en la economía, en la educación de nuestros hijos, en la necesaria socialización de todos… Es muy difícil tomar decisiones, pero hay que tomarlas.

Hay que tomar decisiones que indefectiblemente tendrán impacto y costo político, no basta y todos sabemos, pedir que nos cuidemos y que cuidemos. El te avisamos e hiciste caso omiso no corre, no sirve, el impacto es cero.

La segunda ola es ya una realidad no deseada, pero presente.

Se necesitan tomar medidas urgentes y paliativas de cara al crecimiento potencialmente exponencial de contagios y saturación de los distintos sistema de salud de nuestro país.

Necesitamos dejar de lado la política basura, sólo hace falta mirar Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Europa.

Necesitamos la mejor política para los peores escenarios sanitarios potenciales.

Espero que estemos a la altura.

