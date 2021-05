El Dr. Pérez Morelli fue designado Presidente del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo bonaerense

El pasado viernes 30 de abril se celebró la XXII reunión anual del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que es un espacio académico y jurídico que se viene desarrollando ininterrumpidamente desde hace más de 22 años y tiene una gran relevancia en el territorio provincial.

Este espacio reúne a muchos profesionales, juristas e Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados bonaerense.



Con motivo de la elección de una nueva sede y un nuevo presidente del Foro, se procedió a designar por el voto unánime de los miembros autoridades al Dr. Iván Pérez Morelli, abogado saltense y matriculado en el Departamento Judicial Mercedes.



El Dr. Pérez Morelli se refirió al respecto: “Realmente me siento muy feliz y es un honor haber sido elegido para desempeñar esta gran función. El foro es un espacio muy prestigioso, el cual reúne muchos profesionales y grupos de diferentes pensamientos, pero siempre en el marco del respeto y del trabajo”.



Sobre los objetivos perseguidos, el letrado laboralista sostuvo: “En todos los espacios en los que participamos siempre lo hacemos con convicción, gestión y trabajo. Lo que vamos a buscar en este periodo del Foro es continuar con su gran labor académica, reivindicando el trabajo profesional de los colegas, dar a conocer aún más este espacio y lograr un acercamiento con la comunidad en general generando un nexo directo con la comunidad tomando siempre como base el Derecho Laboral”.



Acerca de su rol como presidente del Foro, el abogado que desempeña su tarea en Salto, añadió: “Representa una gran felicidad, ya que es un orgullo ocupar esta importante función desde la cual se puede colaborar mucho con el mundo jurídico y con la sociedad. Además, es una ratificación no solo a toda la gestión que venimos realizando, sino también a todo el equipo y las personas que me acompañan, sin quienes sería imposible llevar esto adelante”.



Sobre la actualidad en la materia, deslizó su opinión: “Es necesario seguir trabajando en generar reglas y procesos transparentes. Esta nueva normalidad, exige mayor compromiso en establecer claridad que es necesaria para el ejercicio de los derechos de la comunidad.”



Por último, el también dirigente social tuvo palabras de agradecimiento: “Me permito saludar con afecto a mucha gente que siempre me acompaña y me apoya en todos estos desafíos. Estoy muy feliz, porque entiendo que este es un logro de toda la comunidad en la cual me forme y sigo viviendo”.

Fuente: El Pueblo de Salto

