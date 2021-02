El mundo del automovilismo despide con dolor a Alberto Canapino

Son incontables los mensajes de despedida a Alberto Canapino, quien falleció sorpresivamente este lunes a los 57 años de edad, a través de las redes sociales. Todos, sin excepción, cargados de admiración, reconocimiento y sincero y profundo dolor.

El ambiente del automovilismo entero se expresó conmovido ante la tristísima noticia. Desde las grandes estrellas hasta pilotos desconocidos, desde colegas preparadores hasta mecánicos, periodistas, hinchas, dirigentes, sponsors, proveedores. Absolutamente todos.

Especialmente shockeados se los notó a Norberto Fontana y José Luis Di Palma, dos de los tantos campeones que trabajaron con Alberto.

Fontanita escribió: “Carta para mi amigo Canapino”

“Acá empezó nuestra amistad querido amigo Alberto Canapino año 92 Fórmula Renault, me viste tirado en un taller de piso de tierra y me llevaste a tu fortaleza, a trabajar en mi auto y para que te probara tus autos en la ruta.

Después fuiste una persona clave en mi ida a Europa, compartimos juntos mi primer test en F1, recuerdo que Sauber te dejó ver la data y a la noche en el hotel me decías dale que ya los tenés, marcándome en los sectores donde me faltaba.

Unos años después me metiste en el popular TC, donde fuimos campeones y en la actualidad me hiciste volver a armar mi estructura en Arrecifes. Todos estos días hablamos por chat para mantenerte ocupado en la soledad de la internación. El sábado te escribí y no respondiste, hoy (por el lunes) me encontré con tu hijo, el querido gran campeón Agustín Canapino, y me comentó que te habían pasado a un coma inducido pero que estaba todo bien, que era para mejorar la oxigenación y dos horas después me entero de la noticia que jamás me iba a imaginar. Aún estoy en shock tirado en la cama sin poder entender esto que pasó.

Querido amigo hoy me toca decirte adiós, siempre vas a estar en mi corazón y en el corazón de toda mi familia. Descansa en paz, te vamos a extrañar mucho. Un fuerte abrazo para toda la familia Canapino en este difícil momento”.

José Luis hizo lo propio:

“Canapa, se va una gran persona, único chasista, motorista, visionario, siempre un escalón arriba. Haber compartido tus comienzos y vivido esa época tan especial fue un privilegio. QEPD. Agus, Matías, Julieta y familia mis condolencias.

Juncos: “Uno de los más grandes, mágico”

Otro de los que se expresó a través de las redes fue el propietario del Juncos Racing, Ricardo Juncos, quien tuvo un equipo en la Indy y bajo su estructura Agustín corrió las 24 Horas de Daytona, también con el asesoramiento técnico de Alberto:

Que tristeza enorme que siento. Ayer, nos dejó uno de los más grandes, uno de esos que salen de vez en cuando, mágicos..!!!

Mis condolencias a la familia y un abrazo gigante y fuerte para @AgustinCanapino y @matiascanapino



Que descanses en Paz

Alberto pic.twitter.com/FO0C1TbR6Y — Ricardo Juncos (@ricardojuncos) February 16, 2021

