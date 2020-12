EL PRIMER ARRECIFEÑO VACUNADO CONTRA EL COVID-19

Más allá de algún arrecifeño que ofició como voluntario para la prueba de la vacuna de Pzifer-BioNTech, Marco Díaz fue el primer vecino de nuestra ciudad en ser vacunado oficialmente contra el Covid-19.

Marco recibió esta mañana la primera dosis de la Sputnik V en el Hospital “Juan Domingo Perón” de Salto, donde trabaja como enfermero en la Unidad de Terapia Intensiva.

El joven, de 32 años de edad, cumplió la misma tarea en el Hospital Santa Francisca de Arrecifes hasta 2014. Luego se trasladó a Salto, donde reside actualmente.

“La jefa de Terapia Intensiva del Hospital nos preguntó a los enfermeros quiénes queríamos colocarnos la vacuna y cinco dijimos que sí. Allí fue cuando las descongelaron y nos vacunaron a los cinco. No tuve dudas de mi decisión porque confío en la vacuna. De todos modos, debemos seguir cuidándonos porque no significa que no nos podamos contagiar sino que los síntomas son mucho más leves”, le contó Marco a DIARIO NOTICIAS.

