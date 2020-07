ENOJO DE LOS TRABAJADORES DE GRANJA CON LA MEDIDA MUNICIPAL

Un grupo de arrecifeños trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento se contactó con este diario con la necesidad de hacer público su enojo y disconformidad con la medida de “aislamiento laboral” dispuesta por la Municipalidad de Arrecifes.

Mediante un comunicado, se informó respecto de ese frigorífico y de Soychú de Salto que “todo trabajador de Arrecifes que cumpla funciones en dichas plantas, a su regreso a nuestra ciudad deberá permanecer en cuarentena y aislado en su domicilio, cumpliendo las medidas de higiene dentro de sus viviendas y propiciando el cuidado de sus grupos familiares”.

EL RECLAMO

“Es totalmente injusto y ridículo lo que hacen. Partimos de la base que nos ordenan que vayamos a trabajar y volvamos y nos quedemos encerrados en casa, como si fuéramos leprosos. Los que no estamos contagiados podemos hacer la misma vida que cualquier otro. Y si nos contagiáramos en Granja, como supone la Municipalidad, con esa medida lo primer que provocarían es que contagiemos a nuestras familias”, se quejaron.

“Durante 120 días no nos controlaron ni la temperatura en todos nuestros viajes diarios. Hubo un compañero de Arrecifes contagiado hasta hace poco y ni lo llamaban por teléfono, tenía que llamar él para preguntar qué hacía. ¿Y ahora salen con esta payasada? Nosotros venimos siendo responsables desde el primer día. Y estamos yendo a trabajar porque lo necesitamos, no porque nos guste. No estamos de joda. Aparte, lo primero que queremos es no contagiarnos nosotros y mucho menos contagiar a nuestras familias. Avisamos que no vamos a cumplir ese encierro al que nos quieren someter porque estamos sanos y tenemos los mismos derechos que cualquiera. En caso de que alguno se contagie, nos manejaremos como se debe, como corresponde ante esa situación”, manifestó el grupo que viaja a trabajar a Capitán Sarmiento.

El enojo de ellos es grande: “En Arrecifes pasa cualquier cosa: organizan campeonatos de fútbol, fiestas por todos lados, todo el mundo anda de joda, entra y sale cualquiera a la ciudad de cualquier otro lado y no pasa nada, o se controla nada. ¿Y a nosotros que sólo vamos a trabajar nos van a encerrar? No lo aceptamos de ninguna manera. Aparte, nos quieren ‘obligar’ mediante un comunicado. ¿Y el que no lee el comunicado no tiene que hacerlo? Nos parece una falta de respeto absoluta”.

