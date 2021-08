En la tarde de este jueves 12 de agosto falleció Raúl Néstor Bosco, a los 84 años de edad.

Bosco se hizo reconocido en Arrecifes por su fábrica de letreros pero fue un auténtico artista, un innovador en su labor, continuada hoy por su hijo Francisco con “Taller Bosco”.

Además fue un fanático del automovilismo, deporte al que siempre apoyo y en el que trabajó. Como muy bien lo define el periodista Raúl Gattelet:

Las muertes golpean, cuanto más cercanas, más fuerte. Hoy nos deja físicamente Raúl Bosco. El automovilismo nos unió. No eran frecuentes nuestros encuentros, pero cuando se daban naturalmente, no me caben dudas que los disfrutábamos ambos. Ford T Semipreparado, el auto del Ñato Aguirre, el Ford T Club, del cual fue socio fundador, Cataudella, Chirizola, apellidos que surgían y nos remontaban a un automovilismo de otras épocas . Tocayo, quedaron pendientes unos cuántos cafés, un par de asados y la nota para Cuna de Campeones Retro. La vida lo quiso así.

Los restos de Raúl son velados en Cochería Ametller, Santiago H. Pérez 515, y recibirán sepultura este viernes a las 10:00.

