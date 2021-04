Gabilondo: “No estamos en política para buscar un cargo”

Patricio Gabilondo, referente del espacio justicialista arrecifeño “Sumate”, visitó este martes los estudios de RADIO UNO (107.1) y analizó la actualidad política de nuestra ciudad.

En año electoral, cuando se renueva la mitad del Concejo Deliberante, Gabilondo reconoció que mantiene diálogo con todos los sectores del peronismo local. Aunque aclaró que “nosotros no estamos en política para buscar un cargo. Lo que pretendemos es construir una alternativa válida, sólida, amplia, en conjunto con los demás sectores del peronismo, donde hay gente muy valiosa. Creemos que Arrecifes la necesita porque en los casi seis años que lleva la gestión de Olaeta no ha cambiado nada, no ha mejorado en nada más allá de algo de estética y muchos shows. Es necesario y urgente repensar el Arrecifes que queremos”.

-Pero tu grupo ya se presentó en dos elecciones…

-Claro, porque buscamos convertirnos en una alternativa de trabajo serio. Y no salimos a la calle solamente en época de elecciones a buscar votos. Desde que iniciamos este proyecto no paramos nunca, pese a que no tenemos responsabilidades de gobierno porque los arrecifeños hasta ahora lo han decidido así. Sin recursos pero con muchas ganas y mucho estudio de la situación y sus posibles soluciones, estamos permanentemente en contacto con la gente y tratando de ayudar en lo que podamos.

Por supuesto que para ejecutar todo lo que venimos planeando necesitamos hacerlo desde el Estado municipal, que es el que dispone de los recursos. Pero no es un objetivo en sí mismo el estar en política para acceder a un cargo. Si lo fuera, en estos años habríamos parado de trabajar y no lo hicimos.

-¿Se puede unir el peronismo local? Está claro que divididos es muy difícil ganar; vienen perdiendo las elecciones desde 2013 contra el partido que hoy gobierna la Municipalidad.

-Coincido. Tenemos la necesidad de unirnos y creo que es posible. Pero no solo para ganarle a Cambiemos sino para darle un impulso a Arrecifes. Llevamos muchos años de estancamiento y no podemos ofrecer más de lo mismo. Nuestra ciudad necesita mejorar en todos los aspectos y debemos conformar un equipo con las mejores personas para garantizarle a la comunidad ese crecimiento. El problema no es que ninguno de los espacios peronistas pueda ganar solo; el problema es que ninguno puede mejorar solo esta realidad arrecifeña.

-Cuando todos los políticos hacen el mismo análisis y prometen lo mismo, es difícil para la gente creer…

-Es verdad y entiendo a la gente. Por eso digo que tenemos que construir una alternativa creíble y confiable entre todos los sectores de la población. Lo que puede dar esta gestión municipal ya lo probamos; llevan seis años de gobierno, no uno. Y repasando las promesas de campaña, han cumplido apenas un 15% aproximadamente.

Ésta es una gestión basada en shows, en espectáculos populares, que no está mal hacerlos pero no puede ser lo único. No han generado ningún puesto de trabajo, no han creado posibilidades educativas para los chicos que terminan la Secundaria, en seis años no pudieron construir ni una sola vivienda; al contrario, promueven los asentamientos ilegales en terrenos usurpados ayudándolos con materiales. Y así podríamos seguir en muchísimos aspectos, ya que no existe una planificación absolutamente de nada.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios