JULIO FONTANET ACLARÓ SU SITUACIÓN TRAS LA DENUNCIA DE EDEN

Julio Fontanet, quien trabajaba dentro del local de Team Brokers en el cobro de servicios, aclaró públicamente su situación luego de la denuncia de parte de EDEN S.A. hacia el propietario de ese comercio, Walter Miguel.

En Radio Uno (107.1), Fontanet manifestó: “Tengo que salir a aclarar porque estos hechos que son de dominio público me perjudican y no tengo nada que ver. Mi única relación con Walter Miguel era alquilarle un espacio en su local para trabajar en el cobro de servicios a través de Pronto Pago. Yo era simplemente un inquilino, no tuve nunca ningún tipo de relación comercial con él”.

“Me siento muy triste con todo lo que está pasando porque me vi afectado al punto de que Pronto Pago quería sacarme la concesión del servicio, que es de mi esposa. Y yo no cobré ninguna factura de las que EDEN denuncia. Eso es tema de Walter Miguel y yo soy totalmente ajeno. Por eso decidí irme de su oficina y le alquilé un local Negro Pozzo, a quien le agradezco mucho porque de inmediato se puso a disposición para que pueda mudarme rápido y poder seguir trabajando”, agregó Julio Fontanet.

“Desde este jueves ya comenzaremos a trabajar en Avenida Molina 107 (local de Vestir Hombres). Espero allí a todos nuestros clientes y les pido que sigan confiando ya que no tengo nada que ver con lo que pasó. Hablando mal y pronto, la verdad es que me comí un garrón porque la gente no sabe que yo sólo le alquilaba ese espacio. Lamento tener que salir a aclarar esto pero debo defender mi trabajo y la honestidad con la que me manejé en toda mi vida”, cerró Julio.

