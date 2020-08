Mondino: “El problema comenzó desde los días del Padre y del Amigo”

El secretario de Salud de la Municipalidad de Arrecifes, Dr. Carlos Mondino, mostró su decepción por la poca respuesta de buena parte de nuestra comunidad a los necesarios cuidados ante la pandemia de coronavirus.

“La verdad es que estamos desilusionados con sectores de la sociedad que evidentemente no entienden la gravedad de la situación y no muestran la más mínima responsabilidad. Por supuesto que no son todos, porque hay mucha gente que se cuida”, expresó el Dr. Mondino.

“En tres meses tuvimos sólo tres casos y en el último mes llegamos a ochenta. Claramente los positivos que vienen apareciendo son consecuencia del desorden que comenzó en los festejos del Día del Padre y del Día del Amigo. Nosotros lo advertimos previamente, pero lamentablemente no nos escucharon. A partir de ahí mucha gente dejó de cuidarse y estos son los resultados”, amplió la máxima autoridad de la salud pública arrecifeña.

Mondino, quien se encuentra aislado a la espera del análisis del hisopado que se realizó, reconoció que “por momentos sentimos impotencia, nos dan ganas de decir ‘hasta acá llegamos, hagan lo que quieran, pero después no se quejen si el Hospital Municipal no alcanza para atender a todos’. Claro que por la responsabilidad que tenemos vamos a seguir asumiendo esta situación, aunque a veces se sienten esas ganas de bajar los brazos, porque no nos hacen caso”.

No obstante, siguió insistiendo: “No queremos llegar al punto de encontrarnos con muchos contagios juntos que requieran internación y tengamos que decirles a vecinos nuestros que no tenemos disponibilidad o no tenemos personal. Es fundamental que tomen conciencia de eso”.

