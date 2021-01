Mondino: “Las reacciones a la vacuna Sputnik han sido las normales”

El secretario de Salud de la Municipalidad de Arrecifes, Dr. Carlos Mondino, se refirió al proceso de vacunación contra el Covid que se viene desarrollando en Arrecifes.

En RADIO UNO (107.1), el funcionario contó esta mañana que ya se superó la colocación de la mitad de las dosis de la vacuna Sputnik recibidas: “Nos llegaron 450 y ya pasamos las 230 personas vacunadas. De esta primera tanda no van a sobrar para los vecinos en general, ya que las personas relacionadas con trabajos en el área de Salud ronda esa cantidad”.

Respecto de las reacciones que produjo la vacuna en los arrecifeños que se la colocaron, Mondino llevó total tranquilidad: “En algunos casos produjo una reacción adversa leve, normal para lo que es una vacuna contra la gripe. De hecho, el coronavirus es una variedad de gripe. Por 24 o 48 horas puede generar algo de fiebre, dolores de cabeza o musculares, que desaparecen luego de ese plazo. Y es un signo positivo, ya que significa que el organismo genera los anticuerpos de defensa al virus que se inyecta con la vacuna. La verdad que los resultados son buenos”.

El máximo responsable de Salud de la ciudad instó a los vecinos a que se anoten para ser vacunados: “Cuanto más arrecifeños tengamos inscriptos, más vacunas vamos a recibir. Si no hay demanda, no nos enviarán más porque hay que distribuirlas de una manera productiva, para que no queden sin ser utilizadas. Por eso es muy importante que la gente de Arrecifes que no se anotó aún, lo haga cuanto antes”.

El lugar donde inscribirse es a través de la página https://vacunatepba.gba.gob.ar/

