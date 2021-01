Mondino: “Les pido a los arrecifeños que se vacunen, yo ya lo hice”

El secretario de Salud de la Municipaliad de Arrecifes, Dr. Carlos Mondino, habló hoy en RADIO UNO (107.1) sobre la importancia de que la mayor cantidad posible de arrecifeños reciban la vacuna contra el Covid-19.

“Tenemos la posibilidad de contar con lo que tanto esperábamos, la vacuna contra el Covid-19, que viene dando buenos resultados. Es lo único que puede detener el virus, acompañado por la prevención: uso de tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, todo lo que ya conocemos sobradamente. Por eso es fundamental que todos los arrecifeños se anoten para vacunarse, tenemos que llegar a 20.000 personas inmunizadas en nuestra ciudad. Hay que insistir en esto hasta el cansancio”, sostuvo el médico cirujano.

“Yo tuve que esperar hasta que se autorice para los mayores de 60 años y me coloqué la primera dosis el jueves de la semana pasada. La reacción de mi cuerpo a la vacuna fue la normal, la que produce la generación de anticuerpos: un poco de dolor muscular y cansancio, no más que eso. No sólo recomiendo la vacuna sino que pido que por favor se vacunen. Arrecifes tiene que ser un ejemplo en esto”, añadió.

El Dr. Mondino también valoró el trabajo que se viene haciendo en la diagramación del Plan de Vacunación a vecinos en general, que se va a concretar desde principios de febrero en la Nueva Escuela Secundaria: “Nosotros, desde la Municipalidad, no estamos a cargo de eso, pero las personas designadas lo están haciendo muy bien, bajo estrictas directivas de la Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud. Es un operativo muy importante y muy completo. El área de salud local tiene a su cargo la colocación de las vacunas, con personal de enfermería debidamente capacitado, y la atención médica que se pueda necesitar. Que la gente se quede tranquila que todo está organizado como corresponde”.

