MONDINO: “NOS ESTÁN FALTANDO MÉDICOS”

El secretario de Salud de la Municipalidad de Arrecifes dijo que están pidiendo profesionales a otras ciudades.

El Dr. Carlos Mondino, secretario de Salud de la Municipalidad de Arrecifes, habló esta mañana en Radio Uno (107.1) y mostró su profunda preocupación por la escasez de recursos humanos en nuestro Hospital Municipal.

“Entre médicos, técnicos, enfermeros y laboratoristas contagiados con Covid-19 y aislados, nos están faltando profesionales. Ya hablamos con la Región Sanitaria y hasta con el viceministro de Salud de la Provincia pidiendo médicos de otras ciudades. Hoy no tenemos para cumplir debidamente con el sistema de salud de la ciudad”, explicó el reconocido médico cirujano.

“Porque esto no es sólo la atención de la pandemia. También tenemos que atender accidentes, partos, otras urgencias, y el personal no nos alcanza. No es por mala voluntad de nadie, es por la situación y las bajas que tenemos a causa del riesgo que está afrontando el personal de salud. La verdad es que se está haciendo un esfuerzo enorme, pero no damos abasto”, añadió Mondino.

Y agregó que “lamentablemente buena parte de la sociedad no nos responde, ya no sabemos de qué forma explicarles, aconsejarlos. Estamos peor que nunca por la falta de compromiso social. Uno sale a la calle, especialmente los fines de semana, y pareciera que en Arrecifes no hay coronavirus, vivimos como en una situación normal”.

Para finalizar, el funcionario consideró que “no quiero alarmar pero sí reflejar la realidad: no estamos lejos de que tengamos que internar a varios pacientes con Covid juntos y no contemos con médicos para atenderlos. Es muy lamentable que no tomemos conciencia de ello”.

