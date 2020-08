Oscar Valdez, positivo de coronavirus: “Sigo internado en mi casa”

Oscar Valdez, remisero de 69 años de edad que resultó positivo para Covid-19 el pasado jueves 30 de julio, permaneció internado en el Hospital Municipal hasta ayer, cuando fue autorizado a volver a su casa.

Sobre su rápida recuperación, Valdez manifestó en RADIO UNO (107.1) que “sigo internado en mi casa. Todavía no me hicieron el hisopado para saber si soy negativo, me lo van a hacer recién el 14 de agosto”.

El paciente ingresó al nosocomio local con un cuadro preocupante: “Realmente estaba mal, me faltaba mucho el aire, casi no podía respirar. Me internaron, me pusieron en un respirador y me atendieron de una forma maravillosa. Realmente tengo que agradecer muchísimo a todo el equipo de salud del Hospital. Hoy me siento mucho mejor pero tengo que seguir cuidándome, aparte que soy diabético”.

Valdez agregó que al dar positivo él, hisoparon a un hermano suyo y a sus hijos, de los cuales uno también fue confirmado con coronavirus. “Él está bien”, aclaró.

Por último manifestó: “También quiero agradecer a mi familia, que es de fierro, y especialmente a mi mujer, que me atiende en todo”.

