La campanense Victoria Emma y la arrecifeña Natalia Scicolone son el único binomio femenino que corre este fin de semana en el Rally Federal en Arrecifes y, en la actualidad, también el único en la Argentina.

Las chicas tripulan un Ford Fiesta Kinetic de la Clase N2. Para que puedas identificarlo lleva el número 713 y es de color negro, con vivos grises en la parte delantera.

“Yo estoy en contra de pintarlo de rosa y Nati es fanática del rosa, tiene todo rosa, hasta el casco”, dice la piloto de apenas 22 años de edad. “Creo que es la única discusión que tenemos”, agrega riendo la navegante arrecifeña en su visita a los estudios de RADIO UNO (107.1).

Ambas heredaron la pasión por los fierros de sus respectivas familias. “Los Emma” son reconocidos en Campana y la zona por su actividad automovilística. Y lo mismo ocurre en Arrecifes con la familia Scicolone-Fontana.

Así fue que Vicky y Nati se encontraron en competencias de rally. Y cuando su primo Franco Emma dejó de navegarla, rápidamente las chicas se unieron. “¡Qué mejor que conformar un bimonio femenino”, coincidieron.

Victoria había debutado a los 17 años corriendo en rally y Natalia ya lo venía haciendo con distintos pilotos, habiendo hecho su estreno acompañando a Marcelo Petri.

Pese a sufrir un violento vuelco en marzo de este año en Lincoln (dieron seis vueltas al trabarse el auto por imperfecciones de un camino ya muy transitado), las chicas no se amilanan: “Fue un susto grande, sí. Pero el automovilismo tiene estas cosas y los autos son muy seguros”, comentaron. Y la piloto agregó que “a la competencia siguiente, en el primer tramo hice unos tiempos horribles. Estaba enojada porque se me venía a la mente la sensación del vuelco y tomaba mayores recaudos sin quererlo. Pero es hasta que pasa. Ya no nos pesa y andamos a fondo otra vez”.

Consultadas sobre cómo están ubicadas en el campeonato del Rally Federal, se miraron y dijeron: “Ni idea”. Es una clara muestra de que corren por pasión, por disfrute y no exclusivamente en busca de resultados. Están séptimas en su división pese al vuelco en Lincoln.

