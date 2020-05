TUVO QUE DECLARAR EN LA COMISARÍA POR DECIRLE QUE “NO PASE MÁS” A ALGUIEN QUE LE QUISO ROBAR

La joven Daiana San Juan Mosso hizo pública su indignación en las redes sociales por una situación que le tocó atravesar junto con su novio, con el que conviven en barrio Palermo.

En su muro de Facebook, escribió:

No soy de publicar estas cosas pero la verdad que si no lo hago no se como sacar esta bronca , hace 3 Años que venimos con mi novio aguantándo que nos quieran entrar a robar , empezamos levantando el tapial , pusimos alambres de púa , y los negros de mierda , por que no se lo pueden llamar de otra manera , por que son unos lacras que no le importa nada se siguen metiendo igual , hicimos la denuncia por que ya estamos cansados de que nos quieran entrar a robar y la policía viene y nos dice no podemos hacer nada tienen que ir hacer la denuncia , nosotros le dijimos que ya nos cansamos de hacer la denuncia , es mas todos los vecinos del barrio de palermo ya hicimos denuncia por que estamos cansados de que el negro sorete y el hijo roben como si nada , hace 2 días nos quisieron abrir la puerta del patio eso fue a las 14hs de la tarde , ese mismo tarde llamamos a la policía y no vuelven a decir lo mismo que ellos no pueden ayer nada , entonces mi novio le dice que tenemos que hacer si lo encuentro en mi patio o nos entran a mi casa , y nos contestan y CAGELON BIEN APAlOS , entonces como es nosotros tenemos que hacer el trabajo que tendrian que hacer ellos ; Esa misma noche vuelven a querer abrir la puerta Y sentimos que pegaron una patada a la puerta ; mi novio sale y ellos deseparecen como si nada , Esto no termina acá hoy pasa el hijo que también roba y mi novio estaba justo afuera , y el pendejo le dice como si nada pasara que me miras , mi novio le contesta que no pasen mas por acá por que ya sabemos que eran ellos . Tocan timbre sale mi novio y la POlICIA que vienen por que el pendejo llamo diciendo que nosotros lo habíamos amenazados , Esto ya es el colmo le dice mi novio a la policía , nosotros hace 3 Años que venimos aguantándo y haciendo la denuncia para ver si de una maldita vez se lo llevan preso y NADA , y si se lo llevan a la misma hora lo sueltan , por que el otro día antes que pasara todo esto los vecinos mismo nos avisaron que lo vieron arriba de nuestro techo , y ahí se lo llevaron y la misma noche ya estaba suelto , EN QUE PAIS VIVIMOS EN DONDE LA MISMA SEGURIDAD QUE NOS TENDRIAN QUE CUIDAR , LE DAN MAS IMPORTANCIA DE lO QUE DENUNCIA UN CHORRO , y si la verdad que si en vez de llevárselos preso los sueltan y todo esta bien , y mi Novio tuvo que estar 2 horas metido ahí en la comisaria haciendo papeles y preguntas por que lo había denunciado el pendejo chorro de amenaza .

No soy de publicar estas cosas pero la verdad que si no lo hago no se como sacar esta bronca , hace 3 Años que venimos… Publicado por Daiana Sanjuan Mosso en Jueves, 30 de abril de 2020

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios