(VIDEO) En la mañana de este domingo, un visitante oriundo de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, se arrojó de cabeza a las aguas del río Arrecifes en la zona del Balneario Municipal. Por desconocimiento, se tiró de una importante altura, desde las vigas que sostienen el edificio, en un sector de baja profundidad.

“Me pegué un palazo de aquellos. Me tiré de cabeza como de cuatro metros y no había agua. Quedé clavado como un poste, sentí como se me alejaba el alma del cuerpo, empece a flotar con la corriente y cuando no reaccionaba, no respiraba, un ángel de la guarda me volvió a la vida. Eternamente agradecido Abii Amayaa. Nunca voy a olvidar lo que sentí cuando me diste vuelta”, relató Martín Presta en sus redes sociales.

Abi Amaya, la chica que lo rescató, respondió a su posteo junto a una foto de ambos en el Hospital Municipal de Arrecifes, donde el sanisidrense fue atendido por el fuerte golpe que sufrió en su cabeza:

“Siento que todavía no caigo… No sé cómo fue, solo sé que te salvé la vida. Fue un momento horrible lo que pasé, pero Gracias a Dios hoy lo podés contar, Gracias a Dios no fue una tragedia y ya estás en viaje a casa. Suerte, cuidate y hacé caso a lo que te dicen”, fue parte del comentario de la pergaminense.

