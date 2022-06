Con la clasificación de Costa Rica (venció a Nueva Zelanda en el repechaje) y de Australia (tras derrotar a Perú en la definción por penales), quedaron confirmadas las 32 selecciones que disputarán la Copa del Mundo Qatar 2022.

El Mundial arranca el lunes 21 de noviembre con cuatro partidos?: Qatar vs. Ecuador, Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán y Estados Unidos vs. Gales.

La Selección Argentina debuta un día después, el martes 22, frente a Arabia Saudita a las 7 de la mañana. En la segunda fecha, el sábado 26, se medirá con el México del Tata Martino y cerrará la primera fase ante Polonia, el miércoles 30, ambos partidos a las 16.

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur

