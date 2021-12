Viernes 10 de diciembre, fecha en que muchos arrecifeños cobran su sueldo y previa de fin de semana. Los cajeros del Banco Provincia son muy necesarios para los vecinos, especialmente por ser la entidad bancaria con más clientes en nuestra ciudad.

Sin embargo no anda ninguno. Ninguno. Ni siquiera se permite ingresar a esa zona. Un cartel en la puerta de los cajeros dice simplemente: “Cajeros automáticos fuera de servicio por problemas técnicos. Sepan disculpar las molestias ocasionadas”.

No se sabe cuándo se solucionarán esos “problemas técnicos”, que lamentablemente son reiterados tanto en el Provincia como en el Banco Nación.

Lo cierto es que la gente no puede disponer de su dinero y a las autoridades de los bancos parece no importarle mucho. No se puede pagar con “disculpas”. Y si se trata de “ocasionar molestias”, son especialistas.

