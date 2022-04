Reclamo por la no atención a pacientes de PAMI

En medio de la polémica última sesión del Concejo Deliberante, donde se expusieron denuncias contra funcionarios municipales, pasaron inadvertidos importantes proyectos que se trataron en el recinto.

Entre ellos, el concejal Sebastián Reigosa recuerda: “Presenté un proyecto para citar al Concejo Deliberante a la Asociación Médica de Arrecifes para entender de primera mano cuál es el motivo por el que no se incluyen las prestaciones de profesionales a los beneficiarios de PAMI. Hoy las personas que tienen PAMI no tienen incluidas en la cartilla médica a los profesionales especializados de Arrecifes -sólo funciona para médicos de cabecera- y de esta forma no se está cumpliendo con prestaciones básicas de salud. Quiero escuchar los motivos y poder encontrar puntos de acuerdo para solucionar esta situación que angustia a muchos vecinos”.

Así lo expuso el edil de Vamos con Vos hoy en redes sociales.

