Reddy: “Nos piden que investiguemos pero no tenemos nada”

Martín Reddy, presidente del bloque de Juntos, se refirió hoy a la denuncia de supuesto pedido de coimas a una empresa proveedora de estabilizantes iónicos para caminos en un proceso licitatorio de la Municipalidad de Arrecifes.

“En la última sesión del Concejo Deliberante, cuando Sebastián Reigosa expuso el caso y la denuncia que había hecho, nos pidieron que conformemos una comisión investigadora. Nosotros no nos oponemos si la situación lo amerita pero hasta hoy, pasados ocho días, no tenemos ni un solo elemento para investigar”, aseguró Reddy.

“La denuncia de Reigosa está en la Justicia y tengo entendido que el martes fue ratificada por los empresarios. Ellos quedaron en venir al Concejo, los estuvimos esperando y no vinieron. Ayer mandaron un mail a Sebastián, que él reenvió al Concejo, donde sólo cuestionan que los hayan excluido de la licitación. Nos dijeron que tenían capturas de pantalla, grabaciones, conversaciones de whatsapp como pruebas del supuesto pedido de un retorno, pero a los concejales no nos mandaron nada de eso, y ni siquiera hacen referencia a ello en el mail que nos llegó”, amplió el concejal oficialista.

“Creo que la parte administrativa, si ellos creen que fueron excluidos injustamente de la licitación, tienen que reclamarla en la Municipalidad. Existe un procedimiento para observar un proceso licitatorio. Del resto, no podemos hacer especulaciones sin elementos. Y si dicen que hubo pedido de coimas, hicieron lo que tenían que hacer: presentarse en la Justicia. Repito: en el Concejo no tenemos nada formal para investigar. Y si el día de mañana recibiéramos algo serio y fundado con pruebas, no nos vamos a oponer”, cerró el presidente del bloque que respalda la gestión de Olaeta.

