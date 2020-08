CORONAVIRUS: PERGAMINO VOLVIÓ A FASE 4

Los rubros afectados con la disposición son los gimnasios, los ensayos de artistas y las actividades deportivas y recreativas al aire libre. Para recuperar la Fase 5 deben pasar como mínimo dos semanas con menos de 20 nuevos “positivos”.

Como estaba previsto, a parir de este lunes Pergamino bajó a Fase 4 de las medidas de distanciamiento social estipuladas en el marco de la cuarentena que rige por la pandemia de Covid-19.

Así lo confirmó la Provincia de Buenos Aires en la actualización de situación para cada uno de los 135 distritos bonaerenses dada a conocer a primera hora de este lunes.

La vecina ciudad, que venía siendo una de las pocas ciudades que gozaba de la fase más alta desde que se dispuso este sistema, baja por primera vez a partir de una oleada de casos positivos de Covid-19 que se confirmaron durante la semana pasada.

De hecho, al inicio de la semana pasada Pergamino solo contabilizaba 17 casos de los cuales 12 eran activos, pero desde el miércoles la escalada fue notable al punto de llegar al sábado con 63 positivos totales (53 activos).

En estos momentos, de acuerdo al último parte epidemiológico dado a conocer en la noche del domingo, Pergamino cuenta además con 533 aislados.

No obstante este retroceso, no son muchas las actividades que se venían realizando y ahora no se podrán hacer, aunque hay muchas personas que se verán afectadas.

LO QUE NO SE PUEDE

La caída de fase 5 a 4 contempla que restringen o siguen restringidas las siguientes actividades:

-Producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de medios digitales y/o plataformas web (“streaming”).

-Ensayo de obras musicales, teatrales, etcétera.

-Asistencia a espacios culturales/ateliers de parte de sus artistas.

-Actividades deportivas al aire libre.

-Actividades recreativas con distanciamiento social.

-Gimnasios.

-Actividades sociales con distanciamiento físico de hasta 10 personas.

-Servicio público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional. (ya venía restringido)

-Turismo. (ya venía restringido)

-Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. (ya venía restringido)

-Cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas. (ya venía restringido)

¿HASTA CUÁNDO?

Para que un distrito vuelva a recuperar el estatus de Fase 5, deben pasar al menos dos semanas con menos de 10 casos nuevos por semana, es decir 20 casos en 15 días.

Fuente: La Opinión de Pergamino

