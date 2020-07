ENFERMERA DE HOGAR DE ANCIANOS DE SALTO CONTRAJO CORONAVIRUS

La noticia fue confirmada esta tarde por los directivos del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, ubicado sobre la calle Bernardino Esperanza al 400 de Salto.

De acuerdo al comunicado emitido, la enfermera, que se encuentra bajo control médico, hacía seis días que no asistía al Hogar ya que tenía licencia.

Desde la Dirección del Hogar de Ancianos consultaron a la Dra. Myrna Rebottaro, directora de Salud del Municipio vecino, y no habría activado el protocolo, ya que en su criterio personal no sería necesario.

Solicitan que ante cualquier inquietud se comuniquen con la institución en el horario de oficina.

Fuente: Salto Hoy

