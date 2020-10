LA PROVINCIA VOLVIÓ A CAPITÁN SARMIENTO A FASE 3

EL INTENDENTE JAVIER IGUACEL NO ESTÁ DISPUESTO A ACATAR LA MEDIDA

El Gobierno provincial informó este martes que cinco distritos del interior bonaerense volvieron a Fase 3, por lo que unos 49 se encuentran en esta etapa de restricción de aislamiento por la pandemia de coronavirus. En tanto, unos 71 permanecen en la 4 y sólo 15 están en la 5.

Los datos fueron brindados por el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, en un nuevo reporte epidemiológico semanal que brindó junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, en la Gobernación bonaerense.

Los distritos que cayeron a Fase 3 son Capitán sarmiento, Dolores, Laprida y General Belgrano (todos ellos estaban hasta ahora en la 4) y Tordillo (estaba en la 5). Bianco señaló que “la cantidad de nuevos de casos” en las últimas semanas “fue muy alta” en estos partidos, equivalente a “400 cada 100 mil habitantes”.

Asimismo, Provincia decidió “bajar un cambio” para controlar brotes en General Pinto, Lincoln y Saavedra, los cuales cayeron de la 5 a la 4; mientras que Leandro N. Alem redujo la cantidad de contagios y pasó de la 4 a la 5.

SARMIENTO SEGUIRÁ IGUAL

El intendente sarmientense, Javier Iguacel, no adoptó ninguna medida en consecuencia con la decisión del Gobierno provincial y fuentes de su gabinete indicaron que “vamos a seguir igual. No estamos de acuerdo con el pase a Fase 3. En Capitán Sarmiento no vamos a cambiar nada”.

