El concejal Sebastián Reigosa ofreció esta mañana una conferencia de prensa respondiendo a la brindada este jueves por Javier Braña, también en el Concejo Deliberante respecto de la comentada denuncia sobre pedido de coimas en una licitación de la Municipalidad de Arrecifes (ver).

El edil de Vamos con Vos repartió entre la prensa la resolución del fiscal que entendió en la causa, Dr. Rubén Darío Giagnorio, donde explica los motivos por los cuales desestimó la denuncia de la firma Hygt Chemical y ordenó archivarla, sin adoptar ninguna medida para con el exsecretario de Producción y Empleo municipal.

Reigosa manifestó, entre otros conceptos:

“Braña no dijo toda la verdad y quiero que queden las cosas claras. La denuncia fue desestimada por el fiscal y mandó las actuaciones al archivo, es verdad; pero lo importante son los motivos que esgrime. El Dr. Giagnorio dice textualmente en su resolución: ‘De las grabaciones de conversaciones realizadas surge que el 24 de febrero de 2022 hubo un desestimiento voluntario de la conducta llevada a cabo por Braña, cuando señala ‘…mantengamos el precio original…’ y en virtud de los expuesto por el artículo 43 que lo exime de pena'”.

“¿Qué significa esto? Que Braña pidió la coima pero se arrepintió, desistió, como quieran llamarlo. Y como el cohecho no se concretó (la causa estaba caratulada Cohecho en grado de tentativa), el artículo 43 del Código Penal indica que no está sujeto a pena. Lo dice el fiscal, ya no lo digo yo ni los hermanos Trias, los propietarios de Hygt Chemical”.

“Braña no fue declarado inocente ni tampoco la denuncia se desestimó por falta de elementos y pruebas. Por el contrario: las pruebas permitieron comprobar que el pedido de coima existió, y no se concretó la maniobra porque el funcionario desistió voluntariamente cuando dijo ‘mantengamos el precio original'”, según considera el fiscal.

“Esto es como que yo vea un auto estacionado que no es mío, me subo, lo pongo en marcha, pongo primera y me lo quiero llevar, pero luego me arrepiento y me bajo. ¿Por qué querría llevármelo y después no lo hago? Puede ser por varios motivos: 1) Porque vi que adelante hay otro estacionado, más lindo, más grande, en marcha y sin nadie dentro, y me conviene llevar ése. 2) Porque me di cuenta que había cámaras de seguridad mirándome. 3) Que me agarre un ataque de moral repentino y piense que lo que estoy haciendo no se debe hacer; esta última la opción más improbable”.

“De ninguna manera voy a pedir disculpas como pretende Braña porque se comprobó que esto no fue antojadizo, que las pruebas están. No es nada personal; tampoco es una cuestión política. Como concejal tengo la obligación de denunciar si tomo conocimiento de un ilícito, como ocurrió cuando los hermanos Trias me contactaron y me mostraron las pruebas. Estoy para eso y no la pasé bien. Podría haberme hecho el tonto, irme a mi casa y no hacer nada, y a fin de mes tengo depositado el sueldo igual; pero me resisto a creer que la política es eso. Si me ocurre otra vez actuaría exactamente de la misma manera”.

“El que tiene que pedir disculpas es Braña, como dijo ayer, primero a su familia y después a toda la comunidad de Arrecifes”.

“Braña también dijo que me va a iniciar acciones legales por calumnias e injurias. Mi dirección es Euskalerría 342, lo digo públicamente para que no se equivoquen cuando me manden la carta documento; la voy a estar esperando”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios