Por intermedio de la presente se procede a difundir recomendaciones que hace la policía con fines de prevenir cualquier tipo de situaciones delictivas donde el vecino es sorprendido, y ante la situación entra en estado de angustia y pánico. La presente tiende a desalentar la posible comisión de delitos denominados “CUENTO DEL TIO Y/O LLAMADOS EXTORSIVOS”, todo ello ante presencia de personas aduciendo pertenecer a instituciones o reparticiones públicas, privadas u ONG, intentando reparar vender, promocionar objetos o propagandas, ventas, o bien llamados expresando alguna situación, refiriendo ser algún familiar (hijo, nieto, hermano, etc.) el cual podría manifestar estar privado de la libertad simulando voces, o en otros casos identificándose mediante comunicación telefónica como policías o autoridades judiciales entablando conversación para requerir información personal pudiendo aducir cuestiones como accidentes de tránsito ocurridos a familiares.

A los fines de prevenir cualquier tipo situaciones delictivas, donde cualquier vecino es sorprendido y ante la situación entra en un estado de angustia y pánico, desde esta JEFATURA COMUNAL y DESDE LA COMISARIA LOCAL se les sugiere:

• Solicitar presencia Policial mediante llamado a la Comisaria o Destacamento Policial jurisdiccional. Abonados 911 emergencias, o 452521-452559.

• En el caso de llamada con cobro revertido (salvo que tenga un familiar en una unidad Penitenciaria o familiares de viajes o vivan en el exterior) tiene la OPCIÓN de RECHAZARLA.

• Al atender siempre deberá solicitar que el llamante se identifique, preguntar quién es y con quiere hablar, antes de contestar lo que se le requiera.

• Tratar de mantener la calma posible, ya que muchas se confunden a quien atiende entre gritos y sollozos simulando a víctimas de secuestro.

• Para el caso de resultar el llamado números privado o proveniente un Jefe Policial, requerir la identificación del sujeto, teléfonos fijos y domicilio de la Dependencia Policial.

• Cuando se trata de mensajes de texto, NO RESPONDER, asesorarse con reparticiones oficiales, cuando se trata de premios consistentes en VEHÍCULOS AUTOMOTORES, VIVIENDAS, SUMAS DE DINERO IMPORTANTES, VOUCHES TURISMO, etc.

• En todos los casos NO APORTAR INFORMACIÓN sobre datos filiatorios propios o de sus familiares, domicilios, movilidad, números de teléfonos, etc.

• Comunicarse inmediatamente con la Seccional Policial más cercana a su domicilio, antes de tomar cualquier tipo de resolución al respecto.

• Requerir asesoramiento legal con Abogado, o cualquier profesional de confianza y/o entendido en leyes.

