La gente del Refugio de Animales de Arrecifes es una de las pocas que con muchísimo esfuerzo y pocos recursos se ocupa de la inagotable tarea de contener a los animales callejeros y abandonados. Sin embargo, pese a que no tienen casi nada, también les rompen y les roban.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la gente del Refugio hizo saber:

“Lamentablemente tenemos que comunicarles que nuevamente ingresaron al Refugio. Rompieron el candado pero no les alcanzó, así que también rompieron el portón. Lo más insólito -y lo que más nos duele- es que se llevaron dos perros. No fue al azar, porque se llevaron dos perros que están en caniles de no tan fácil acceso. Durante el día de hoy vamos a solicitar que revisen las cámaras del Cementerio y ver lo que sucedió.

Pedimos por favor a la o las “personas” que hicieron esto, que recapaciten…

Sería de gran ayuda que nos ayuden a difundir así les llega este mensaje a las personas que lo hicieron.

Ya estamos trabajando para reparar lo roto. Pero nos queda el sabor amargo de saber que hay personas que no valoran ni un poco el esfuerzo que hacemos a diario para tener en condiciones el lugar para que a nuestros pichis no les falte nada”.

