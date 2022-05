Guillermo Sbuttoni renunció a su cargo de director general de Servicios Públicos de la Municipalidad de Arrecifes luego de más de cuatro años de labor junto al intendente Javier Olaeta.

En RADIO UNO (107.1), el empresario explicó que debió tomar esa decisión “por algunas cuestiones de salud que no son para nada graves pero que me obligan a cuidarme un poco más y enfocarme en mi labor particular y en mi familia”.

Sbuttoni agregó que “el domingo le comuniqué al Intendente mi decisión de dejar de pertenecer a su equipo ya desde mayo. Ahora tengo que ir a arreglar los trámites de mi desvinculación y a hablar tranquilamente con Javier”.

Y confesó: “Siento que le fallé al Intendente, porque no pude acompañarlo hasta el final. Yo no lo conocía más que de verlo cuando me ofreció el cargo y siempre me respaldó en todo lo que necesité. Hoy puedo decir que me voy de la función con un amigo como considero a Javier, a quien respeto y aprecio mucho”.

El ahora ex responsable de Servicios Generales no quiso dejar pasar “mi especial agradecimiento a toda la gente del Corralón. Por ahí se habla mucho y se tiene un concepto diferente de ellos, pero yo tengo que decir que fueron unos compañeros de trabajo espectaculares”.

Sbuttoni ingresó al equipo de Olaeta en enero de 2018, cumpliendo adhonorem el puesto de responsable de la Zona 1 del Corralón Municipal, mientras que en diciembre de 2019 asumió en su cargo actual reemplazando a Javier Braña.

“Me voy en buena relación con todo el equipo y en lo que pueda siempre estaré colaborando”, añadió. Y afirmó que “si me toca ingresar al Concejo Deliberante en reemplazo de alguno de los integrantes del bloque de Juntos (es segundo suplente), lo haré porque la gente me confió su voto. Yo siempre fui y voy a seguir siendo un agradecido de la ciudad de Arrecifes, que desde el primer día nos recibió con mi familia con mucho respeto y cariño”.

OTRA RENUNCIA

El contador público Juan Cruz Bahillo también dejó su cargo de director de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Arrecifes. Lo hizo para dedicarse a la actividad privada como profesional en una empresa de Arrecifes.

